台中文化建設再一波　4大圖書館成置產新指標

▲備受矚目的「臺中綠美圖」將於今年12月13日正式開館，成為全台首座結合美術館與圖書館的公共藝文空間。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

近期台中文化建設不斷開花結果，今年再迎藝文地標大躍進！備受矚目的「臺中綠美圖」將於今年12月13日正式開館，成為全台首座結合美術館與圖書館的公共藝文空間。而民間企業亦積極回應，分別於七期、八期與北區捐建3座風格獨具的私人圖書館，也同步推升周邊房市熱度。

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率先打頭陣的為「臺中綠美圖」將於今年12月13日正式開館，也是房價的領頭羊，周邊新案包含興富發集團即將推出的「當代一邸」預售案，該案位居中央公園第一排，預計戶戶都將突破豪宅線。

預售新案還有「豐邑PARK ONE 」、「泰御Sky Island」、鄰近文教區的「遠雄洄山行」、單元八「國聚之碩」等，都是高單價個案。

▲七期融合自然與建築，由聯聚建設攜手日本建築大師安藤忠雄打造的「童書之森」。（圖／記者陳筱惠攝）

七期融合自然與建築，由聯聚建設攜手日本建築大師安藤忠雄打造的「童書之森」，座落於七期秋紅谷公園旁，是全球首座落於日本以外的同名建築。主打自然融合閱讀，預計2026年底完工，未來將成為台中新興文化地標。

周邊新案「聯聚玉衡大廈」正對秋紅谷公園，基地面積達1838坪，樓高51層為台中最高住宅，規劃62坪均質三房產品，採雙塔設計，配置逾千坪綠化花園。根據實價登錄，成交單價已突破百萬元，刷新台中住宅雙高。

八期「羅布森圖書館」引起13期熱度，由羅布森企業董事長汪世旭捐資1.2億元打造的「羅布森圖書館」，延續旗下「羅布森書蟲房」10年來的閱讀推廣理念，於八期綠意環繞區段興建「森林中的閱讀」基地，未來將成為南屯藝文核心。





▲由羅布森企業董事長汪世旭捐資1.2億元打造的「羅布森圖書館」，未來將成為南屯藝文核心。（圖／記者陳筱惠攝）

鄰近的13期重劃區房市也受惠，周邊預售新案包括13期重劃區的「育堂十三苑」、順天「MR.L」、鉅虹「蒔荃蒔美」，在鄰近區域還有麗晨建設「豐業段案」、豐邑集團「翫美」等案。

另外，北區「小豬藝文基地」則是翻轉肉品市場，由麗明營造董事長吳春山捐資2億元，將台中肉品市場舊址轉型為「小豬藝文基地」，保留拍賣館建築、展出超過1.3萬件豬隻造型藝術收藏，並結合創意展演與閱讀空間，營造親子共融的藝文場域。

▲北區「小豬藝文基地」則是翻轉肉品市場，由麗明營造董事長吳春山捐資2億元，將台中肉品市場舊址轉型為「小豬藝文基地」。（圖／記者陳筱惠攝）

周邊預售供給相對有限，包括中友百貨商圈的「元心中友湛」，主打純3房產品，以及銀櫃集團的「雲極曙光」，主打小坪數收益型產品，坪數約落在18~36坪，針對不同客層需求各有市場。

遠見房屋謝濱展指出：「文化設施不再只是生活加分配套，更是現代購屋族群，尤其是高資產族群評估地段價值的核心指標。這4座新興圖書場館，從建築美學到社會功能，不僅強化區域文化識別，更帶動都市高階生活想像，未來勢將成為支撐房價、抗跌保值的重要後盾。」

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