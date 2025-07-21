鄉民熱議1公設變砲房　專家：應有更好的選項

▲近年有越來越多建案公設規劃「孝親房」。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

近年有越來越多建案公設規劃「孝親房」，對此網友直言，最終會變成砲房。代銷業者表示，孝親房就像是外面旅館飯店的概念，都有專人打掃，根本無傷大雅。此外，孝親房每晚價格便宜，以北市來說抓在1~2千元，比外面便宜非常多。

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網友在PTT房屋版發文，孝親房公設掀起熱議，網友們紛紛留言：「直接住外面飯店就好了，更舒服」、「好長輩會自己找好飯店旅館」、「根本不會想買有這種公設的房」、「長輩想睡公設孝親房？要確欸」、「結果最後變砲房」。

不過，也有網友認為這是一項很實用的公設，紛紛留言：「這真的很方便」、「這稱為過夜房很好的公設，大多數會收費500~1000元都看過」等等。

全地產執行長黃楷鈞表示：「房價高漲，居住成本高，要多買一間房間動輒數百萬，因此公設規劃孝親房將成為趨勢，像日本現在就已相當流行，但這樣的規劃通常案子要夠大，首先是規劃的房間數才足夠，再來是社區才有足夠資金支撐得起。」

黃楷鈞以信義區新案「吉祥・如藝」為例，「這案子規劃共有5間孝親房，都是套房的設定，分為單人房與雙人房，每晚價格會由之後管委會決定，但預估每晚價格就在1000~2000元，絕對是比旅館飯店便宜很多。」

▲網友說孝親房會變成砲房。（示意圖／ETtoday資料照）

至於網友說的砲房，黃楷鈞表示：「孝親房公設就像是外面的旅館飯店，一定都有專人打掃，根本無傷大雅。」

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「孝親房基本上較容易出現在基地面積夠大、坪數規劃小的社區，因這類建案鎖定年輕人，長輩久久來探望一次就可以住。」

至於砲房的問題，畢務潔說：「孝親房大多還是長輩使用，住戶的朋友、年輕人若想要Happy，應該會有其他更好的選項去處。」

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