3大理由重押樹林　信義再奪LG16站聯開案2基地

▲信義（9940）拿下捷運土城樹林LG16站出入口A、B案。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

才剛拿下捷運土城樹林LG17站出入口A聯開案，信義（9940）再下一城拿下LG16站出入口A、B案，A基地463坪規劃中坪數以上格局，B基地572坪規劃小坪數。信義開發表示，進駐樹林是基於3大策略考量，包括交通、房價相對親民、自住需求強。

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今年2月信義（9940）拿下捷運土城樹林線第一個聯開案，也就是「LG17站出入口A」，該案基地約395坪，預計興建地下5層、地上29層住宅大樓，預計2026年開工、5年內完工，投資金額16億元。

今（21日）信義再下一城，獲土城樹林線「LG16站出入口A、B捷運開發案」最優申請人，開發基地位於八德街、啟智街交會街廓，A基地面積約463坪、B基地面積約572.33坪，預計興建2棟地下5層、地上27層捷運開發大樓，總投資金額為45億元，預計1400個居住人口。

信義開發指出，樹林區為大台北都會區中相對獨立、在地性強的住宅市場，超過6成購屋族群為區域自住型客層，過去受限於大型建設稀少，區域市容更新緩慢，如今隨著土城樹林線建設推進，進一步吸引外區購屋族群，帶動區域脫離過去「在地保守」格局，邁向「潛力外溢型」發展。

▲信義開發得標土城樹林線LG16站出入口A、B案 。（圖／信義提供）

信義開發表示，選擇進駐樹林，正是基於3大策略考量，首先捷運通車所帶來的「交通驅動」效應可望形成人口與商業新聚落，聯開案結合「捷運到站即到家」的垂直交通模式，對於購屋族有一定吸引力。

第二，目前樹林房價每坪約55~65萬元，明顯低於鄰近板橋80萬元以上、新莊75-85萬元地區，存在價格補漲空間。第三，即便房市進入盤整期，樹林以自住剛性需求為主的市場結構展現高度抗震性，搭配信義開發在產品設計與社區營造的實力，預期可在市場中脫穎而出。

至於LG16站出入口A、B兩塊的產品規劃，信義開發表示：「A案主打中坪數以上格局，針對區域內換屋型家庭或是追求更大生活空間的其他區域外溢客設計，強調生活機能與樂齡友善環境。」

B案方面，信義開發表示：「鎖定首購族與青年自住族，規劃較小坪數、高坪效產品，搭配年輕人喜歡的公設設施如運動酒吧、多功能交誼廳等共享空間。」

在地房仲、東森房屋三鶯區執行長廖麟鑫表示，樹林新建案稀缺，20層以上的大樓更是少之又少，近年火車站周圍新案已成交到6字頭，土城樹林線LG16、LG17地段不差，未來捷運與環狀線萬大線連接，交通機能強，推案價估也會在6字頭。

▲Q2信義房價指數整理。（圖／信義統計）

整體房市方面，據信義房價指數顯示，Q2七都指數中除台北、台南出現反彈走勢外，其餘各都房價指數季變動均出現下滑跡象，其中新竹、台中及高雄均出現連2季下行走勢，新北、桃園均自Q1的歷史高點反轉下修，整體房價與去年同期相當，顯示房價已脫離連續創高走勢，開始進入盤整期。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「現在不僅房貸取得難度增加，央行出手後市場對於房市看漲氛圍也退散，市場參與者少且心態又保守狀態下，房價自然容易高處不勝寒，尤其一手市場量縮、建物買賣移轉棟數也開始年減，觀察房價指數也從漲不動進入到鬆動盤整。」

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