月砸近25萬住豪宅！陸男咳嗽過敏　一驗才知甲醛超標近3倍

▲男子入住豪宅之後身體出狀況，經檢測才發現，屋內甲醛濃度超標近3倍。（示意圖／VCG）



記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸杭州一名男子發文抱怨，在入住月租金6萬人民幣（約新台幣24.7萬元）豪宅期間，陸續出現嚴重咳嗽、結膜炎及過敏反應，一驗才發現屋內甲醛濃度超標近3倍，要求房東退還押金及賠償損失，但房東一度拒絕退款。在相關部門介入調解之後，雙方達成和解。

香港01、瀟湘晨報報導，網路名稱「馬鈞澈MR」的杭州馬先生是一名明星造型師，這間豪宅主要用來做美妝和造型以及拍攝直播。依據簽訂的合約，租期為2025年2月1日至2026年1月31日，經協商，馬先生1月底就入住豪宅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只不過到了5月天氣轉暖之後，馬先生突然開始咳嗽，還出現結膜炎、過敏等狀況。經專業CMA檢測機構檢驗，屋內甲醛濃度超標近3倍，促使他要求退租及退還全部押金，並索賠相關損失，包括醫療費等，但對方不願退錢。馬先生稱，為了治療身體不適的狀況，已花費超過4萬人民幣醫療費用。

房東程先生指出，這間房子2021年初交屋，使用至今將近5年，曾有其他房客住過，且先前耗資約400萬人民幣豪華裝修，裝修使用的是環保材料、家具也有環保認證，房子、家具都經得起檢測，懷疑甲醛來源可能是馬先生自帶的大量家具。

面對雙方各執一詞的僵局，馬先生曾透過杭州12345熱線投訴未果，向房東發送律師函要求賠償。這起糾紛最終在政府部門介入之後妥善解決，房東退還押金給馬先生。