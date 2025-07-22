鄭姓董娘再出手布局　豪斥11.7億買南七期角地

▲台中市南屯區文心路一段靠近公益路口的南七期黃金角地，總面積約610.77坪的土地，3月份以總價11.7億元，由一位鄭姓董娘購入。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市南屯區文心路一段靠近公益路口的南七期黃金角地，總面積約610.77坪的土地，3月份以總價11.7億元，由一位鄭姓董娘購入，換算每坪單價高達193萬元，據知情人士透露，該名董娘就是興富發集團總裁鄭欽天的夫人鄭秀慧。

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根據實價登錄資料顯示，該筆土地位處南七期核心、又在捷運綠線沿線，靠近公益商圈，四通八達的交通與完善生活機能，讓該地段長年為建商爭搶的目標。早在3月就傳出興富發集團有意拿下該塊土地，不過消息並未被證實。

根據實價登錄資料揭露，該塊總面積約610.77坪的土地，共計2門牌，其中角地為家具業者、另一棟則是已經開業20年的企業總部，不過2建物、3土地，在3月份以總價11.7億元，由鄭姓董娘購入。

▲早在3月就傳出興富發集團有意拿下該塊土地，不過消息並未被證實。（圖／記者陳筱惠攝）

而能夠豪氣斥資11.7億元，鄭姓董娘雖然是由自然人名義購地，但早在3月就傳出興富發集團有意拿下該塊土地，經知情人士證實，該名董娘就是興富發集團總裁鄭欽天的夫人鄭秀慧。

據悉，未來該塊土地有望採取合建方式興建，資深土開說明：「此地不僅位處公益路黃金路段，屬於住三用地，基準容積率為280%，上限容積率為420%

，加上角地身分，未來不論是打造高階住宅、複合式商辦或企業總部，都具高度可行性與價值轉換空間。」

觀察近期興富發集團雖然暫緩獵地行動，但總裁鄭欽天與夫人鄭秀慧，以豐盛投資名義入主泰霖（8080），並在年中時出手砸下5.98億元，買下台中南屯大進段822、823、836地號，買下同樣是南屯區「文心第一黃昏市場」的1/2持分產權。





▲泰霖（8080）在年中時出手砸下5.98億元，買下台中南屯大進段822、823、836地號。（圖／記者陳筱惠攝）



七期房仲謝兒政透露：「目前具備交通、商圈、開發潛力的地段，可說是一地難求，此次高價交易恐將帶動鄰近地段持有者惜售，且觀察該集團佈局偏好『大馬路』，包含過去台灣大道也被稱為興富發大道，如今觸角自市政路再延伸至文心路，可說是對台中相當有信心。」

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