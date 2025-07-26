擦邊4000萬豪宅線　嘉義房價飆54.9萬成天花板

▲根據實登，繼去年嘉義市房價首度出現住宅大樓5字頭後，今年6月有新案再創新高，最高價達54.9萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義房市因有產業園區、台積電議題助攻，不但嘉義縣房價快速飆漲，現在連嘉義市房價也創新高。根據實登，繼去年嘉義市房價首度出現住宅大樓5字頭後，今年6月有新案再創新高，最高價達54.9萬元，成嘉義目前房價天花板，連在地人都直呼傻眼。

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實登揭露，「華爾道夫」位於嘉義市西區民族路、吳鳳北路，屬於市中心蛋黃區，成交單價最高已達54.9萬元，這也是繼去年「嘉義都更好」最高成交價54.4萬元後，再創區域新高，也是目前嘉義房價天花板。

該戶為今年6月成交，位於高樓層81.9坪、3房，總價3997萬元，剛好控制在4000萬元豪宅線內，避開超過4000萬元僅能貸款3成的限制。

嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡表示，目前嘉義市蛋黃區因素地有限，新案供給量不多，儘管在第七波信用管制下，成交價仍站上5字頭，不過建商推案態度轉趨保守，不少在地建商暫緩推案，選擇觀望政府打房政策的後續影響。

▲根據實登，嘉義單價最高戶別，為今年6月成交，位於高樓層81.9坪、3房，總價3997萬元。（圖／翻攝自內政部實價登錄）

台灣房屋富鑫鑽前加盟店店東陳振隆分析，近年嘉義市受惠於台積電效應，房價穩站每坪50萬元以上，背後原因就是這2年來市中心新案非常少，甚至完全沒有規模夠大的新案，且多以2房小坪數為主，中大坪數相當稀缺。

陳振隆說：「目前新案鎖定自住客，不少在地隱形富豪對大坪數產品需求強烈，帶動高總價交易。」目前嘉義市菜籃型投資客已銷聲匿跡，主要為口袋深的投資客，聚焦土地市場，依據土地條件，落在40~100萬元，多以長期投資為主。

呂冠衡說：「之後位於市區的建國二村土地標售將成市場焦點，預估土地成交價也要每坪60~70萬元起跳，未來地價飆漲連帶推高房價，開價也要站穩5字頭。」

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