美國7月房貸利率升！　買氣轉弱、房價走軟「賣家轉觀望」

▲美國房貸利率升。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

受到關稅與整體經濟情勢的再度引發市場擔憂，美國7月初公債殖利率上升，房貸利率也隨之攀升，根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association, MBA）季性調整指數顯示，導致全美房貸申請總量較6月底當周下滑10％。

綜合外電報導，美國7月初30年期固定利率房貸（貸款金額不超過80萬6,500美元）平均利率，自前一周的6.77％升至6.82％，每筆貸款的點數仍為0.62（包括開辦費），以2成自備款計算。

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MBA副會長兼副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）指出，「儘管7月初當周一度下跌，但公債殖利率上周整體仍上升，主因之一是市場再度擔憂關稅對經濟的影響。結果導致房貸利率在連續兩周下滑後再度上升，也使得房貸申請活動放緩。」

購屋房貸申請量於該周下滑12％，雖仍比去年同期高出13％，但已創下自5月以來最低水準。雖然房市庫存自年初以來逐漸增加，但潛在賣方開始觀望，主因買氣轉弱與房價走軟。

喬坎補充，連續第三周「巨額房貸」（jumbo loans）利率低於一般房貸利率，顯示部分存款機構可能正在為擴張資產負債表內放款做準備。

房貸再融資申請該周也下滑7％，但仍比去年同期高出25％。喬坎指出，「再融資申請也因利率上升而減少，其中退伍軍人貸款（VA loan）再融資申請大幅下降22％，部分抵銷了前一周的漲幅。」

儘管最新公布的美國通膨數據略高於市場預期，該周初房貸利率仍持續上升。Mortgage News Daily營運長葛拉漢（Matthew Graham）表示，「我們預料市場對消費者物價指數（CPI）數據可能會有兩波反應，一波是針對表面數字，另一波是對內部組成的分析。從細節來看，關稅的確造成影響，儘管比預期的程度小。」