潮州10年人口減逾千人　房屋鑑估值漲7成反超屏東市

▲屏東潮州的房價平均鑑估值已達864萬元，相較於10年前的503.8萬元，狂漲360.2萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

屏東人口老化、人口減少、少子化現象明顯，潮州也不例外，然而根據房仲統計，屏東潮州的房價平均鑑估值已達864萬元，相較於10年前的503.8萬元，狂漲360.2萬元，漲幅超過7成，甚至比屏東市、屏東整體房價漲得還要多。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據屏東縣政府統計，潮州最新人口數為53575人，相較10年前54703人，雖然人口數減少1128人，不過房價漲幅驚人。中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心的最新資料發現，目前屏東潮州的平均鑑估值已達864萬元，相較於10年前的503.8萬元，成長超過7成，已超車屏東市、屏東縣整體房價漲幅。

中信房屋潮州大田加盟店店東陳泳進指出，潮州是屏東縣內人口第2多的行政區，區內剛性需求相對穩定，且鄰近88快速道路，無論前往高雄、墾丁或台東都相當便利，也是屏東南來北往的中繼站，在剛性需求和交通便利的優勢下，近年來吸引了許多嗅覺敏銳的建商進場卡位。

區域 2016Q1(萬) 2025Q1(萬) 近10年漲幅 潮州鎮 503.8 864 71.5% 屏東市 553.7 895.8 61.8% 屏東縣整體 552.6 875 58.3%

▲ 屏東縣平均鑑估值變化。資料來源：財團法人金融聯合徵信中心、中信房屋。（ETtoday製表）

陳泳進說：「區內推案熱度持續升溫，部分新案成交價價甚至出現3字頭，最高達32.2萬元，也帶動區內中古屋價格的走揚。」

住商不動產高屏澎區協理林棋博分析， 儘管潮州房價上漲，但由於其房價基期相對較低，與屏東市、高雄市相比仍具備明顯的價格優勢，目前潮州新建案3房含車位總價約800萬元上下，屋齡較高的中古透天則多落在千萬元以內，整體購屋門檻相對高雄仍屬低基期，帶動區域房市詢問度明顯上升。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，在屏東科學園區開發、台積電設廠、高雄捷運延伸、高鐵南延等多項利多題材加持下，屏東房市的長線發展潛力備受看好，現階段屋主心態易軟化，議價空間較以往更具彈性。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款