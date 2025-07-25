台中再現「民間都更王」　揭秘建商都更談判術

▲近期位於西屯區何厝段的41年社區「滿庭芳花園」一次出現多筆交易，經查出手的是同樣是台中老牌開發商國雄建設。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市老牌建商紛紛自動成為「民間都更王」，繼親家集團陸續整併不少精華地後，近期位於西屯區何厝段的41年社區「滿庭芳花園」一次出現多筆交易，經查出手的是同樣是台中老牌開發商國雄建設。

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據實價登錄揭露，西屯區精明路54巷、滿庭芳花園社區，基地面積約1405.42坪，此次一次性出現55筆交易，目前累積交易金額來到13億元，由於該社區總戶數約90戶，等於將近半數尚未揭露。

該社區為華廈庭園式公寓，出入口雖然狹窄，但社區別有洞天，翻查交易，目前身價最高貴的一筆總價為4876萬元，權狀坪數為建物62.6坪、土地持分30.35坪，以土地換算每坪單價約160.65萬元。不過若用建物坪數來換算，每坪高達78萬元，高於市價不少。

▼ 滿庭芳花園成交總價ＴＯＰ3 。

地區 地址 土地坪數 成交總價（元） 西屯區 臺中市西屯區精明路54巷13之1號 30.35 4876萬1833 西屯區 臺中市西屯區精明路54巷19之3號 15.6 4798萬7614 西屯區 臺中市西屯區精明路54巷16號 26.2 4217萬6772

不過據知情人士與該社區住戶透露，這社區有不少開發商感興趣，換過不少開發商來談，此次國雄建設能夠談下來，除了提供土地買斷每坪均價約155萬元的方式外，也提出可以換該集團40年代表作、距離基地不遠的預售案「國雄無双」。

至於換屋的方式，住戶透露，社區因使用坪數比較大，雖不至於1坪換1坪，但建商給的誠意相當足夠，且基地位置距離社區相當近，過一條馬路就到達，聽聞有住戶換2間2房，再貼一點費用，期待入主新家。

▲建商除了提供土地買斷的方式外，也提出可以換該集團40年代表作、距離基地不遠的預售案「國雄無双」。（圖／記者陳筱惠攝）



對此，春耕不動產總經理張維良表示：「去年不少建商對準都更、危老以及貸款因素，搶進市中心整合，看中土地強度從住變商的優勢，包含住二變商四、住三變商三，最高容積可到500％的優勢。」

張維良說：「包含危老獎勵，以舊透天地坪20坪物件來說，因狹帶優勢可以賣到4000萬元，對屋主來說就有出售的動力，此次是舊華廈，本身土地所在地段良好，成交價格就是土地價值，但這樣的整合時間會很長，開發人員相對很辛苦。」

未來這樣市中心精華地段是否還會有這樣的整合案例，張維良認為：「因這方式只會出現在高容積並且有危老獎勵地段，目前受到貸款限制，多數開發商略顯猶豫。」

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