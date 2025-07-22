重劃區開發「吸金」　中市百萬里5年增37個

▲台中市重劃區帶動房價上漲，還提升居民的平均所得，其中北屯區四民里里民平均所得5年增75.4%奪冠。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市重劃區帶動房價上漲，還提升居民的平均所得，根據財政部所得資料，台中市各村里5年來的平均所得增幅顯示，北屯區四民里以75.4%的增幅奪冠，2023年平均所得突破百萬元，專家認為重劃區的居民出售不動產後，財產交易所得與利息所得均大幅增加帶動。

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台中市各村里5年來的平均所得增幅顯示，北屯區四民里以75.4%的增幅奪冠，2023年平均所得突破百萬元；西屯區龍潭里則以69.9%的增幅排名第二；北屯區舊社里以超過6成的增幅位居第三；西區公舘里與烏日湖日里分別以逾4成的增幅擠進前五名。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出:「台中市平均所得破百萬元的村里數量，從2019年的23個增加至2023年的60個，新增的百萬村里多與重劃區開發密切相關。例如，四民里位於十四期與十一期之間，龍潭里包含『米其林商圈』的單元二北側，舊社里則受惠於總站特區與單元十二重劃區的雙重加持。」

▲西屯區龍潭里則以69.9%的增幅排名第二。（圖／記者陳筱惠攝）

重劃區的開發不僅推升房地產價值，也吸引高收入族群進駐，進一步拉高村里的平均所得。

值得注意的是，排名第四的西區公舘里，是唯一未受重劃區題材影響的村里。信義房屋西區忠明店店長蔡侑臻指出：「公舘里所在的西區早年即為高級住宅區，居民多具有專業背景，加上公舘里北側的美術園道觀光業與餐飲業蓬勃發展，也進一步提升居民的財產交易所得、股利所得及退職所得。」

▲西區公舘里是唯一未受重劃區題材影響的村里。（圖／記者陳筱惠攝）

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