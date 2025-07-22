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投資公司斥4.1億　一口氣打包左營「海鮮殿」6連棟店面

▲▼ 曾子路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2019年開幕的「海鮮殿」，主打澎湖漁貨料理，累積不少死忠顧客，加上旁邊總共6家店，根據實登，5月出現轉手交易。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2019年開幕的「海鮮殿」，主打澎湖漁貨料理，加上旁邊共6家店，5月出現轉手交易，合計地坪343.75坪，成交價達4億1594萬元。據查，新買家為聯峯投資。信義房屋專家表示，該區地價120~150萬元，未來開價也要站上5字頭。

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「海鮮殿」、「小烤魚食事處」、「麥徳加專業手工饅頭」、「HERO Disco pub」、「小料理」、「鍋中傳奇」等6間透天鐵皮店面，位於左營區曾子路，已在當地經營多年，累積不少在地人好口碑。

▲▼ 曾子路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「海鮮殿」、「小烤魚食事處」、「麥徳加專業手工饅頭」、「HERO Disco pub」、「小料理」、「鍋中傳奇」等6間透天鐵皮店面，5月出現轉手，成交價為4億1594萬元。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，整排店面5月出現轉手，合計地坪343.75坪、建坪301坪，成交價為4億1594萬元，為住4用地，並備註「建物一併移轉不計價，含租約」，換算地價高達121萬元。

據查，賣家為自然人，新買家為聯峯投資，根據《台灣公司網》顯示，該公司登記地為橋頭區，電話則未透露，監察人鄭元凱同時為寶徠建設董事，具建設背景。

在地仲介預估，不少店面為早期出租，租金相對偏低，整排月租金約20萬元，換算投報率約0.5%，新買家應是看準未來改建效益。

▲▼ 曾子路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲曾子路住4地價落在120~150萬元，且鄰近捷運生態園區站，附近就是高鐵左營站、巨蛋商圈，聯外交通相當便利。（圖／記者張雅雲攝）

記者致電餐廳詢問未來規劃，有老闆透露，各店面租約到期日都不同，以他為例，既有租約進行中，距離租約到期也還有一段時間，尚未與舊地主討論租期，目前繼續正常營業，暫時不會搬遷，對於新地主的開發計畫也不甚了解。

信義房屋R15捷運店專員李思嫻表示，該區住4地價落在120~150萬元，且鄰近捷運生態園區站，附近就是高鐵左營站、巨蛋商圈，聯外交通相當便利，除了住宅外，若規劃商辦產品具有相當吸引力。

  成交資訊
位置 左營區曾子路
坪數 地坪343.75坪、建坪301坪
成交價 4億1594
現況 6間店面
新買家 聯峯投資

▲成交資訊。（ETtoday製表）

李思嫻表示，尤其台積電及上下游產業鏈廠商陸續進駐後，北高雄對商辦的需求急遽增加，這類科技業多偏好大坪數商辦空間，以利長期發展，但市場上合適的選擇相當有限，大幅推升商辦租金行情。

像是附近北高A辦「艾捷大樓」，有台積電供應鏈台灣艾司摩爾(ASML)進駐，目前該棟商辦已經滿租，目前北高新商辦租金行情單坪約1200~1500元，仍供不應求，以地價換算，之後不論是興建商辦還是住宅大樓，開價也要5字頭起跳。

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關鍵字：高雄左營店面聯峯投資曾子路信義房屋

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