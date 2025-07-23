全台最受歡迎森林遊樂區旁推新案　均價站穩3字頭





▲根據交通部觀光署統計，溪頭自然教育園區在2024年4月至2025年4月間累計入園人次達321萬7336人次，穩居全台森林遊樂區第一名。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台最受歡迎森林遊樂區由溪頭自然教育園區拿下，根據交通部觀光署統計，該園區在2024年4月至2025年4月間累計入園人次達321萬7336人次，穩居第一名。

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溪頭周邊的鹿谷鄉，則憑藉良好氣候、低密度開發，成為壯世代與高資產族群退休規劃的首選地之一。根據《樂居網》統計，鹿谷鄉近一年新案成交單價達31.67萬元。

其中，久樘開發所推出的「杉也先生」，選址於溪頭森林遊樂區附近的內樹皮段，規劃22至27坪產品，並強調通風動線與彈性機能，鎖定有長住需求的壯世代與重視生活質感的高資產族群。

根據實價揭露，「杉也先生」成交均價為每坪34.6萬元。另外，創耀建設推出的「溪頭THE ONE」主打1房1廳渡假宅，實登均價31.9萬元、冠勇建設的「自在溪頭二期」成交均價也來29.94萬元，皆高於南投市均價29萬元。

另外，同樣是南投縣，受惠於交通便捷，距離台中市區車程僅約半小時的草屯鎮，吸納不少台中外溢買盤，新案「寬心豐匯」堪稱區域史上最大新案。

寬心營建專案副總吳家豪指出：「台中房價居高不下，讓不少民眾轉向草屯覓房，吸引不少來自大里、霧峰、南區有地緣性的買盤，尤以家庭型客戶居多，3~4房去化速度更快。」

吳家豪說：「南投3字頭房價、以及未來居住成本低，對首購族或想脫離高房價壓力的家庭來說，具備高度吸引力。」

▲台中房價居高不下，讓不少民眾轉向南投覓房，其中也吸引不少來自大里、霧峰、台中南區因有地緣性的買盤（圖／記者陳筱惠攝）

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