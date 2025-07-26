台中市5年來「唯一現貨」　五期成屋新案逆勢搶市

▲台中市五期重劃區罕見出現「成屋才開賣」的個案，專家認為，時機點到位，反而展現優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近5年台中市預售市場熱度攀高，不論大小建商多半都選擇「預售」的方式售屋，建商也能配合政府政策，將資金快速收回，近期，五期重劃區罕見出現「成屋才開賣」的個案，信義房屋專家認為，時機點到位，反而展現優勢。

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五期重劃區為最早開發的市中心地段之一，擁有成熟生活機能與交通網絡，然而，隨著土地釋出日益稀少，新案供給量逐年萎縮。

據統計，目前預售案供給低於500戶，包含「惠田璞悅」、「麗晨山哼歌」、「鉅陞藏賦」、「國聚之穎」、「磐鈺樂樂璵里」，加上鄰近的「達麗拾穗」可售戶勉強突破500戶。

▲五期預售市場目前在售案包含近期最大案「鉅陞藏賦」供給254 戶，規劃1~3房產品，成交均價66.33萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實價登錄揭露，五期預售市場目前在售案包含近期最大案「鉅陞藏賦」供給254 戶，規劃1~3房產品，成交均價66.33萬元，銷售量約1成。以及大墩五街上的「惠田璞悅」規劃純3房、38、45坪，成交均價來到66.37萬元，主力總價2700萬元~3600萬元。

最新預售案則是「磐鈺樂樂璵里」，基地位於大墩二街，共有45戶住家，格局規劃3房、坪數規劃38~45坪，開價落在2700萬元~3200萬元。

▲台中市場5年來唯一「成屋才開賣」的個案「大敦主人」，規劃52、56坪3房格局，總戶數僅53戶。（圖／記者陳筱惠攝）

而台中市場5年來唯一「成屋才開賣」的個案「大敦主人」，位於大墩路與大墩十七街口，由尉寶建設開發規劃52、56坪3房格局，總戶數53戶，總銷約20億元，單價約65萬元上下，總價帶為3200至3800萬元。

尉寶建設總經理陳英哲表示：「該案歷時5年整合與興建，期間歷經疫情、缺工與建材波動，為確保品質與進度，最終決定採先建後售，不僅有助控管施工節奏，也讓消費者在實際看屋後再下決定，更具安心感。」

陳英哲指出：「預售也常面臨團購、客變、退訂與樣品屋拆除等成本，不如一步到位，把房子蓋好再賣，對買方與建商品牌都是雙贏。」

▲成屋銷售除看建商手骨外，其實對買方具多重優勢，包含眼見為憑。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋東興店王千芷分析：「五期目前市場以中大坪數、高總價產品為主，供給稀少且多為中古釋出。雖然房市進入盤整期，在投資買盤退場、自住型需求主導下，五期呈現價穩量縮格局。」

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