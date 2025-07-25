屏東版優貸方案「最高85成」　縣府：前5月已核貸527件





▲央行去年9月20日推出限貸令，民眾貸款卡關成平常事。屏東縣政府推出「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行去年9月20日推出限貸令，民眾貸款卡關成平常事。屏東縣政府推出「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案，只要符合資格，房價1250萬元內，最高可貸85成，據縣府統計至今年5月底，已有高達527件核貸，創歷年新高。

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首購族購屋可選擇申辦新青安，主打貸款成數最高可達8成、寬限期5年等優惠，但近來實務操作時卻面臨多重門檻，常常申貸後卻出現「有資格卻難核」的亂象。

屏東縣府城鄉發展處指出，「買厝住屏東，縣府挺起家」2019年就開始施行，今年推出2.0版， 取消在屏東縣就業限制，該方案針對「設籍屏東縣」，且購買位於屏東縣內的自用住宅首購族。

由縣府與全國農業金庫屏東分行合作，提供利率補貼0.375%、房貸最長40年、寬限期最長5年，購屋貸款最高可貸85成，不過房價須限制在1250萬元內，且購屋裝潢、家電設備等消費支出也可申貸。

▲屏東縣推出「買厝住屏東，縣府挺起家」2.0版， 取消在屏東縣就業限制，該方案針對「設籍屏東縣」，且購買位於屏東縣的自用住宅。（圖／記者張雅雲攝）

雖然中央限貸、地方補貼不同調，在目前貸款難情況下，首購族申請相對踴躍。屏東縣府城鄉發展處透露，即日起至2026年12月31日止都可申請，根據配合的銀行統計，1~5月已核貸527件，申請至核貸時間約3~4個月。且相較2024年全年核貸戶數424戶，今年才5個月的時間，成功貸款件數已經超過去年總額，創下歷年新高。

中洲建設總經理黃瀚霆表示，屏東房價多不超過1250萬元，適用範圍廣，以往因新青安利率補貼2碼0.5%，屏東版補貼最高 0.375%，新青安申請人數較多，但近來由於新青安易卡關，雖然屏東版補貼利率較低，符合資格的已購客使用比例愈來愈高。

方案限定首購、無自用住宅民眾，未違反中央政策，黃瀚霆說：「用意雖是幫助屏東人南漂返鄉回流買房就業，但在目前觀望氛圍下，買氣還是直直落。」

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