信義區史上第三貴　離岸風電業者年砸7千萬進駐大巨蛋

▲英商離岸風電供應商每月豪砸597萬元、每年破7000萬元租下大巨蛋旁商辦「巨蛋國際中心」千坪辦公室。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義區史上第三高商辦月租總價出現，英商離岸風電供應商每月豪砸597萬元、每年破7000萬元租下大巨蛋旁商辦「巨蛋國際中心」千坪辦公室。專家分析，該商辦緊鄰信義計畫區，目前區域千坪以上商辦供給稀少，此價碼符合行情。

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！ 律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期實價揭露，大巨蛋旁商辦「巨蛋國際中心」14、15樓以每月597.2萬元出租，為實價登錄以來信義區第三高月租總價的交易，每年超過7000萬元，該筆交易權狀1572坪，換算租金單價約3990元。

經查經濟部商業司，該地址登記為「英商費舍海洋服務」公司，其應就是本次大手筆的租客，該公司為離岸風電再生能源的供應商，與台灣許多企業都有合作。

攤開實登歷史資料，信義區租金總價前3名都在信義區。最貴的是「信義富邦A25」的40~45樓與49~50樓，面積4962坪，去年底以每月2084萬元，換算單價約4198元，傳租客是日本電通集團；第二名則是「國泰置地廣場」15~19樓，面積3426坪，2016年以每月1043萬元出租，換算單價約3045元。





▲實價登錄以來信義區最高總價的3筆商辦租賃交易 。（表／記者項瀚製）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「信義計畫區一帶A級辦公室的承租方主要是金融、科技、製藥等產業，而近年在政府政策支持下，能源產業規模成長顯著，外商也得配合落地條款進駐台灣，也成為區域頂級A辦的常客。」

黃舒衛表示：「信義計畫區為台北市最指標的商辦聚落，但目前超過1000坪以上的供給相當稀缺，這也使得緊鄰的巨蛋國際中心格外搶手，先前才揭露該案次頂層租金實登單價逼近5000元，而本次14、15層樓層略低一些，坪數又更大，單價4000元符合行情認知。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯補充：「比起信義計畫區內的A辦租金單價動輒逼近5000元，巨蛋國際中心仍具一定的價格優勢，且該案距離信義計畫區（捷運市政府站）僅一站捷運站的距離，步行到捷運站口距離更近，擁有相對便利的大眾運輸條件，使其出租去化順暢。」

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！ 律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」