台積電設廠新熱點又漲了　在地：半年房價1→2字頭

▲白埔產業園區目前進入報編程序，未來將提供完整的產業區塊供廠商設廠使用，未來有望成為台積電設廠熱門地點。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

白埔產業園區目前進入報編程序，未來將提供完整的產業區塊供廠商設廠使用，未來有望成為台積電設廠熱門地點，形成北高「岡橋副都心」，地方對是否能吸引台積電設廠高度關注，專家指出，受惠周邊建設，上半年已有2成漲幅。

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高雄市政府為推動半導體S廊帶，規劃白埔產業園區，開發範圍位於高雄市岡山區及橋頭區的台糖白埔農場，面積約88.73公頃，屬於高雄新市鎮特定區計畫範圍內土地，將發展為半導體製造產業，目前已經通過環評，未來完成報編程序後就即將進入實質開發階段。

立委邱志偉透露，半導體廠最擔心的就是水、電、土地不足。白埔產業園區可解決土地需求問題，而北高雄供水穩定，未來還有橋頭再生水廠每日供水達3萬噸，目前也正規劃興建海水淡化廠，滿足台積電對再生水的高標準。電力方面，興達電廠供電能力穩定，新增設的燃氣機組，可全力支援台積電的先進製程需求，供電無虞。

邱志偉說，橋頭科學園區正在同步建設中，未來若白埔產業園區順利開發，岡山及橋頭地區的整體發展備受期待，形成北高「岡橋副都心」，北高雄的產業前景也將持續提升。

▲白埔產業園區距離捷運紅線岡山高醫站不遠，附近有樂購廣場及高醫分院進駐。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登統計，白埔產業園區周邊房市上半年均價為23.1萬元，相較去年同期19.2萬元，從1字頭漲到2字頭，已有20.2%的漲幅。

高雄市仲介公會副理事長吳庭輝指出，白埔產業園區距離捷運紅線岡山高醫站不遠，附近有樂購廣場及高醫分院進駐，加上岡山近年受惠捷運延伸岡山車站等建設利多，人口紅利挹注豐沛。

加上房價屬低基期生活圈，因而帶動補漲行情，同時區域買盤以自住剛性需求為主，也使房市相當抗跌，吳庭輝看好，未來產業園區完工後，由於有就業人口紅利與與串聯楠梓產業園區經濟效益的帶動，房市表現具備長期支撐力。

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