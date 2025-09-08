台中電梯大樓「屋齡30年該留嗎？」　他吐3點猶豫...釣出房仲

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日發文表示，他們家在台中市北區有一間電梯大樓的房子，離捷運站步行10分鐘，社區環境不錯，又在明星學區，但由於屋齡達30年，讓他不禁猶豫，是否該賣掉該房，轉而到北屯、水湳等地購置新屋。

網友在Dcard發文提到，「我們家在台中市北區有一間電梯大樓的房子，地點不錯，中清路、漢口路、崇德路、文心路都在附近，走去捷運站10分鐘，還是在明星國小的學區，而且社區環境維持得不錯，看起來不會舊舊髒髒的，管委會也正常運作。」

他表示，雖然是921前建的，但目前並沒看到什麼大問題，「唯一算得上是缺點的，大概就是屋齡有點高，家人擔心再過20年，也就是屋齡50年時，增值性可能有限，需要增貸來周轉時也會比較難辦理，於是有意把房子賣掉，然後去買北屯、水湳那邊的新屋。」

不過，原PO則有不同看法，認為只要地點跟結構、環境沒有太大變化，應該是不至於會有家人擔心的問題，「請問大家有相關經驗可以分享嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「我認為未來不會有人想去接手台中50年的房子，所以我會趁現在脫手」、「30年是增值的極限了，尤其是在台中，供給量還很大。未來40-50年真的不好賣」。

另外，有房仲表示，「以我是在地此區域的仲介，跟目前市場對中古屋的友善程度，我會建議現在能賣就快賣吧。1.畢竟中古是在相對高點的房價上。2.未來也有其他的維修成本。3.現在台中面臨的就是，大樓中古屋都開始破30年、往40年邁進。」