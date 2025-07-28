楊金龍打房下重手被封「台灣GD」　網：頭款轉美金活存可？

▲對期待打房的民眾來說，央行總裁楊金龍被網友視為偶像，稱為「台灣GD」，然而對真正有購屋需求的民眾而言，十分擔心貸不到款。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行總裁楊金龍近期又被網友稱為「台灣GD」，然而對真正有購屋需求的民眾而言，受限貸風暴延燒，因為貸不到款，頭期款想轉進美金定存，直呼：「不是有沒有要買房的問題，是根本買不了吧！」

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自從央行宣布第七波信用管制後，全台房貸拉警報，對期待打房的人來說，總裁楊金龍被視為偶像，把總裁稱為Gold Dragon Young簡稱「台灣GD」，隨房市話題在PTT掀起討論，有網友以「根本買不了房吧」發文，分享近期購屋與房貸的困難情況，被網友狂酸：「台灣GD給你Lesson，不要太不滿。」

原PO指出，近來在詢問幾家銀行房貸專員時，發現態度普遍不積極，並透露與央行管制不動產相關貸款有關。

他提到，不但貸款成數、時程等須排隊等候，原先3個月的等待期甚至延長至6個月以上，且具體等待時間仍不確定。此外，去接待中心看屋時也發現人潮明顯減少，擔憂房市可能持續緩跌，考慮台幣今年強勢升值，是否該將頭期款轉換成美金活存，以避免資金閒置。

▲看多方認為，這正是進場時機，「別人恐懼我貪婪」，有足夠自備款的買方，可以慢慢挑選物件並議價。（示意圖／記者張雅雲攝）

PO文引來不少網友回應，看多方認為，這正是進場時機，「別人恐懼我貪婪」，有足夠自備款的買方，可以慢慢挑選物件並議價。而觀望派網友表示，銀行鑑價跟不上市價，賣方仍在觀望中，也有持有現金派建議，有實力的買方可用現金購屋，直接避開貸款限制。

頭期款該不該換美金？高雄市代銷公會理事長謝哲耀說：「應先評估自身的購屋時程，頭期款的保值比獲利更重要，建議以穩健為主要考量。」如果是1~2年內要購屋，建議主要資金留台幣，小部分資金可嘗試美金定存，但要有匯損的心理準備。

若是會觀望中長期3年以上才會購屋，可考慮較高比例的美金配置，建議可分批換匯降低匯率風險，並密切關注央行政策變化，若限貸鬆綁，屆時再調整資金配置策略。

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