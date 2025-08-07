ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2房預算升級3房大空間！雙北人看過都想搬　「麗寶南法莊園」享萬坪公園＋捷運都心生活圈

▲▼桃園,小檜溪,麗寶南法莊園,綠地,水岸,捷運,綠線,房價。（圖／業者提供）

▲「麗寶南法莊園」三期霞慕尼特區，鄰萬坪朝陽森林公園，中高樓層視野開闊。

房產中心／綜合報導

當雙北的房價愈來愈難以企及，選擇移居TPASS生活圈，逐漸成為年輕家庭與退休族群的共識，桃園小檜溪特區憑藉交通便利、自然環境優越、生活機能成熟，再加上房價親民的優勢，成為移居理想地。與周邊藝文特區、中路重劃區相比，小檜溪不僅位處桃園都心，桃園車站直線距離僅1公里多，價格還更具競爭力，其中麗寶集團先建後售的指標建案「麗寶南法莊園」，因成屋可直接入住、規劃實用三房戶型等優勢，加上坐擁萬坪綠地水岸、公園景觀以及2030年捷運通車話題，吸引了大批來自板橋、中永和、三重、新店等地的雙北買家勇於出手。

▲▼桃園,小檜溪,麗寶南法莊園,綠地,水岸,捷運,綠線,房價。（圖／業者提供）

▲⼩檜溪特區擁雙溪環繞、五座主題公園，⾼綠覆宜居環境。

價格優勢＋生活機能　小檜溪成北台灣置產新熱區

據勞動部公布的2024年12月全台各縣市薪資排行，桃園市民平均薪資收入已超越新北市，在房價所得比上具備更高的可負擔性；而地理上，桃園被認為是雙北與新竹之間房價凹陷區，而小檜溪特區不僅鄰近藝文特區與站前商圈，也比中路重劃區更近捷運與中正路傳統商圈，「對於既想享有舊市區便利、又渴望重劃整齊街廓的購屋族來說，小檜溪是兩全其美的選擇。」麗寶南法莊園專案經理分享已購客心聲。不同於藝文特區新案實價登錄已來到7字頭，小檜溪房價仍維持在不見6的高性價比優勢，「同樣預算幾乎可以多一房」，吸引大量桃園在地與雙北客移入，更看好捷運綠線通車後的補漲潛力。

▲▼桃園,小檜溪,麗寶南法莊園,綠地,水岸,捷運,綠線,房價。（圖／業者提供）

▲戶戶挑高3米4、客廳連結景觀陽台，讓空間尺度更顯明亮開闊（實品屋38坪實景）。

首購、換屋都有感！用雙北2房預算 升級38坪三房

「有些雙北客人原本的預算在三重、板橋只能買到小兩房，」專案經理直言：「『麗寶南法莊園』的三房格局，不只空間翻倍，生活品質也大升級，在雙北至少要四、五千萬才可能達成，讓客戶大讚『真的超值』！」

38坪三房戶型是「麗寶南法莊園」目前詢問度最高的明星產品，戶戶皆配雙衛浴、雙陽台、前後開窗、零暗房。除了主臥衛浴採四件式設計，玄關規劃大型收納空間，廚房可規劃雙排櫃，還有雙陽台、區分休憩與家務，室內開窗面寬舒適，樓高挑高3米4至3米5也大幅提升居住體感。

▲▼桃園,小檜溪,麗寶南法莊園,綠地,水岸,捷運,綠線,房價。（圖／業者提供）

▲霞慕尼特區38坪三房傢俱配置參考，格局尺度合宜、收納空間豐富。

雙北移居、桃園換屋、退休樂活　三大客層齊聚小檜溪

據現場成交統計，目前三大主要客群分別來自：雙北移居族、桃園在地換屋族，以及追求慢活的退休族。「最近有蠻多雙北的客人，尤其是板橋、中永和、三重、新店這些房價高的地區。」業者指出，這些客人具備購屋能力，但對雙北寸土寸金的小宅無感，反而傾向選擇環境宜居、可以買到更大空間的小檜溪。

第二種客群則來自桃園市區，以藝文特區為主，由於該區新案實價登錄已突破7字頭，與小檜溪價差顯著，許多家庭比較總價與坪數後，選擇轉進生活氛圍更悠閒的小檜溪，專案經理補充說明，「有些藝文的客人看過小檜溪後，喜歡上這邊的宜居環境，周邊公園綠地多，生活機能、捷運也都有。」

▲▼桃園,小檜溪,麗寶南法莊園,綠地,水岸,捷運,綠線,房價。（圖／業者提供）

▲⾼階換屋⾸選：⼀期蒙地卡羅57坪3+1房3衛2陽台，席次倒數（實品屋57坪實景）。

第三類則是退休族，「他們最在意的是環境跟便利性，小檜溪這邊有完善的步道、萬坪綠地，又離市場、公園、商圈、夜市很近，」專案經理分享，「還有YouBike站點、河濱自行車道，非常適合想慢活的銀髮族。」

蛋黃核心水岸秘境小檜溪　捷運、商場、公園一次到位

小檜溪特區擁有東門溪、南崁溪匯流，區內設有五座主題公園，周邊環繞朝陽森林公園、三民運動公園、河濱公園三大萬坪公園，高綠覆、空氣品質佳。交通方面，捷運綠線G08朝陽森林公園站2030年通車後，一站接軌桃園車站、三站藝文特區，串聯至台鐵、高鐵、機捷系統，發展指日可待。專案經理透露：「有些做過功課的雙北客戶就說：捷運一通，資產一定加分。」另外，南山人壽商辦、國泰人壽商場預計於2026年陸續進駐，將帶動就業、人口紅利，進一步提升在地生活機能與房市價值。

▲▼桃園,小檜溪,麗寶南法莊園,綠地,水岸,捷運,綠線,房價。（圖／業者提供）

▲南向窗景⾃然光線灑入，享有⼤⾯公園綠意景觀（霞慕尼特區 A棟11樓實景拍攝）。

分期開發、先建後售　透明品質、地標規劃可現場體驗

「麗寶南法莊園」採分期開發，目前主力銷售為第三期「霞慕尼特區」，基地面積達1200坪、雙塔20層地標建築，並採先建後售，讓買家「眼見為臻」，不用冒著預售風險。

專案經理分享「霞慕尼特區」一層5戶雙電梯，動線單純，規劃坪數從28坪至46坪。不只建築品質扎實，公設更處處展現細節品味，不光有近400坪中庭景觀花園，入口即見挑高迎賓大廳與四季植栽，社區內還設有健身房、KTV包廂、閱覽區、兒童遊戲區、桌遊室與家教室，為不同年齡層打造「共融生活場域」。

嚮往不如前往　在南法實踐對家的美好想望

在都市壓力日益增長，越來越多人渴望從忙碌中抽離，尋找一處能大口呼吸、能自在生活、能身心放鬆的居所。「麗寶南法莊園」正是從價格、空間格局、規劃建材到地段機能，都滿足理想要件，讓民眾明白與其把預算硬塞進又貴又舊的市區，不如另尋新天地，早日實踐嚮往已久的美好生活。

麗寶南法莊園｜28～57坪｜⼤景落成
瞭解更多：https://www.newland.tw/one/southern_castles/
接待會館：桃園市桃園區⽇光路37號1樓
預約專線：03-338-9235

