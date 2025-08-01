台美貿易關稅牽動房市　專家：降息或鬆綁信用管制成選項

▲川普宣布對等關稅，針對台灣課徵20%關稅。（圖／路透）

記者張雅雲／高雄報導

美國總統川普設下的8月1日對等關稅期限，台灣未能獲得豁免，遭美方列入20%調整後關稅國，對房市的影響，專家表示，關稅雖非直接衝擊房市，但透過總體經濟傳導效應，房市也會無可避免的再降溫，降息或鬆綁信用管制，成為可討論的選項，以免經濟硬著陸。

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新一波全球關稅戰開打，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，雖然關稅衝擊最直接影響的是對美製造業廠商，對非以美國為主要銷售市場的企業，影響相對有限。然而，整體而言，在經濟趨緩壓力下，房市出現明顯降温。

黃舒衛指出，現階段住宅市場呈「量縮價穩」，交易量萎縮約3成，但價格僅小幅下跌不到5%，主因是央行信用管制短期內難鬆綁，不但新成屋供給量持續增加，光是上半年使用執照核發量達5.5萬戶，創10餘年新高。

隨大量預售屋轉為新成屋，對分戶貸款資金需求強勁，央行必須持續進行信用資源分配，先滿足已購客貸款需求，以免建商資金鏈斷裂。

黃舒衛警告，關稅達20%對資本市場造成嚴重衝擊。「基本上只要加10%就有很多傳產受不了，加到20%就要發錢賑災了」，他直言高關稅成真，商用不動產價格將隨投資報酬率及租金變動而修正，修正幅度恐達1成以上。黃舒衛說：「由於企業降租金、買方要求更高投資報酬率，將導致出價及成交價大幅下降。」

▲美國是台灣重要的出口市場，美方調升關稅，相關出口產業首當其衝，進而拖累整體經濟表現，房地產市場也難以置身事外。（圖／記者張雅雲攝）

儘管信用管制鬆綁機會渺茫，黃舒衛認為，存準率調降或微幅降息仍有討論空間。他指出，前2年全球降息潮時台灣並未跟進，如今經濟下行壓力下，適度降息有助減輕企業及民眾債務負擔，「降息不只是為了房貸，而是全面性減輕企業壓力」，這將是較可能的貨幣政策方向，有助避免經濟硬著陸風險。

財經作家阿宅也同樣認為，台美貿易關稅牽動房市，雖非直接衝擊房地產市場，但透過總體經濟傳導效應，仍可能對國內房市造成間接影響。

主因是台灣經濟高度仰賴對外貿易，美國更是台灣重要的出口市場，此次美方調升關稅至20%，相關出口產業首當其衝，進而拖累整體經濟表現，房地產市場也難以置身事外。

阿宅指出，台灣所屬的20%級別已屬中高檔，與印度（25%）、伊拉克（35%）、緬甸與寮國（40%）等關係緊張國家相對接近，「總有產業會受傷」。這種結構性調整將對國內就業與所得產生連鎖反應。

面對潛在的經濟衝擊，阿宅分析，行政部門除需推出產業輔導計畫及內需振興方案外，央行也可能在9月理監事會議中，考慮適度放寬選擇性信用管制措施，為房市注入流動性。

且關稅稅率20%衝擊範圍廣泛。阿宅預測，股市將率先反應負面情緒，至於央行是否啟動降息政策，仍需觀察美國聯準會的貨幣政策走向，「美國降息台灣才會降」。

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