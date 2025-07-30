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建商欠錢拖累完工案　岡山餘屋12戶一拍底價1.3億

記者張雅雲／高雄報導

岡山預售案「永富發官邸」一共賣出28戶，沒想到完工後，駿信建設突然爆出欠錢被法拍，已經付了錢的買方卻無法入住，該建商名下12戶資產一口氣被打包拍賣，底價1.3億元，8月20日進行一拍。

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

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▲岡山預售案「永富發官邸」沒想到完工後，駿信建設突然爆出欠錢被法拍。（圖／記者張雅雲攝）

根據法院公告，「永富發官邸」位於岡山區頂潭路，為地上5樓電梯公寓，債務人為駿信建設，拍賣原因為「清償票款」遭強制執行，名下共有「永富發官邸」12戶及3個平面車位、4個機械車位，一口氣進法拍，一拍底價為1.3億元，換算單價34.2萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該案本身距離航空技術學院極近且周邊房價相對較低，可說是岡山首購熱區。（圖／記者張雅雲攝）

據查，駿信建設有多筆債權已屆清償期而未受清償，均為本票、支付命令等債權，併案執行金額合計逾3億元，原訂4月23日一拍，當時底價1.2億元，很快被臨時喊停，停拍理由為「拍賣無實益」，此次起拍底價上調1000萬元，達1.3億元。

而法院筆錄表示，假扣押執行時，遭拍賣的12戶均已完工，有衛浴設備、廚具。其中1戶有自稱屋主在場，另1戶尚裝潢中，其餘無人居住。

《台灣公司網》顯示，駿信建設為2008年成立，公司登記地為岡山，目前已停業。根據營建署建築履歷查詢顯示，該公司除了岡山推出1案外，2022年曾在屏東九如鄉申請1件建築執照。

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▲岡山空軍官校生活圈距離87期、捷運岡山高醫站不遠，生活機能佳。（圖／記者張雅雲攝）

實價登錄顯示，「永富發官邸」共40戶，遭法拍的12戶，包含已購客來不及過戶以及未賣出的餘屋全數落入法拍。寬頻房訊發言人徐華辰表示，一般而言，12戶一起綁標，總價門檻高，加上市況冷清，目前市場行情均價約30.4萬元，一般投資人吸引力有限，通常是同業撿便宜出手。

對已購客因建商尚未交屋，就被債權人聲請假扣押查封，徐華辰說：「告上法院也只能拿到債權憑證，強制執行債務人的財產，不過若債務人名下一直沒有財產，或不夠債權人分配，債權憑證也是廢紙而已。」

透明房訊副總經理陳慧瑜表示，該案屬於岡山空軍官校生活圈，土地使用分區為非都市計畫的農業區甲種建築用地，該地位置並非位於岡山空軍官校102期重劃區域範圍，整體市場價值不如岡山中心區域。

  法拍物件小檔案
位置 岡山頂潭路
坪數 379.5坪
法拍戶數 12戶
車位 3個平面車位、4個機械車位
底價 1.3億
拍賣時間 8月20日（一拍）
社區總戶數 40戶
債務人 駿信建設

▲法拍物件小檔案。（ETtoday製表）

但由於該案本身距離航空技術學院極近且周邊房價相對較低，可說是岡山首購熱區，且距離87期、捷運岡山高醫站、樂購廣場等都不遠，又是新成屋，屋齡僅2年，可吸引潛在投資人。

陳慧瑜說：「抵押權人為減少損失，一拍應會進場承受此標的，預計一拍就會拍出，以免落入二拍價值減損，其他投資客要等二拍逢低進場競標機會應不大。」

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關鍵字：高雄岡山法拍建商永富發官邸駿信建設

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