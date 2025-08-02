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輝達效應使房價續漲　北士科10大建商看法出列

▲▼ 北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲輝達（NVIDIA）宣布海外總部將落腳北士科，讓區域房市成為焦點。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）海外總部將落腳北士科，讓區域房市成為焦點，最新國泰房價指數點名該區受惠輝達設廠，在整體市場的寒冬中，房價仍續漲。《ETtoday新聞雲》記者整理北士科推案10大建商對區域的看法。

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全球GPU與AI龍頭輝達（NVIDIA）5月時，宣布海外總部將落腳北投士林科技園區，也讓區域房市成為討論焦點，在當前房市寒冬的環境中，北士科買氣、房價表現依舊強勢。

據最新公布的國泰房價指數報告，Q2全國新案房價微幅走跌，季減0.25%，但台北市仍繳出季增逾4%表現，且特別點名「北士科重劃區受惠輝達設廠效應，拉抬附近區域行情，房價仍持續上漲。」

據《樂居網》今年初至今新案成交349戶，每坪成交均價112萬元，而觀察5月19日輝達宣布後的個案交易，價格明顯走升，像是「達欣文萃」成交單價落在118~132萬元間。

事實上，北士科可分為文林北路側的軟橋段、河岸側的新洲美段，前者發展推案期較早，值得關注的是指標案「潤泰之森」在輝達公布後開賣，目前尚未實登，市場預期其高樓層成交價碼將破150萬元，創軟橋段新高。新洲美段則價差較大，具有河岸景觀的「遠雄泱玥」最高成交單價已達144萬元，未來樺輝建設等建商也將在河岸第一排推出新案。

《ETtoday新聞雲》記者整理北士科推案10大建商對區域的看法，各家在價格策略上有所不同，但共通點是觀察輝達宣布進駐後，消費者信心增強、建案銷售速度明顯增快，皆相當看好北士科發展成形後的房市前景。

▲▼ 十大建商看北士科（最3新） 。（表／記者項瀚採訪整理）

▲10大北士科推案建商對區域的看法整理（點圖可放大）。（表／記者項瀚採訪整理）

北士科10大推案建商看法（順序按筆畫）：

甲山林董事長祝文宇表示：「買房一定賺錢，只差在賺多賺少，若資金預算夠購置北士科是不錯的選擇，5年後房價漲3成不是問題，甲山林自建案剩餘戶別上調價格。」

佳元建設董事長蔡錫全表示：「輝達讓北士科房市吃了一大顆定心丸，高階人士青睞舒適的居住環境，水岸條件是相當重要的元素，目前新洲美段的實登價被低估了，未來有望超車軟橋段。」

長虹建設董事長李文造表示：「輝達讓北士科內住宅價格走升1~2成，同時商用不動產也會成為區域亮點，目前區域商辦實登單價85萬元，長虹的頂級商辦案將在明年完工，期盼賣到100萬元。」

新潤興業副總蔣秀婷表示：「北士科共有24.9公頃科技產業專用地，繼金仁寶總部後，輝達入主更讓北士科一夜成名，將來勢必帶動供應鏈成為台灣AI產業的核心區域。」

華固建設董事長鍾榮昌表示：「輝達宣布後周圍新案短期不會立即大幅調價，但上調3~5%合理，華固過去在北士科已推2案，今年非常Lucky還有1案，位於軟條段萬坪公園第一排，地段條件佳。」

潤泰發言人陳柏宇表示：「潤泰個案去年10月~今年4月官網累積預約400多組，輝達公布後1週就多了100多組，顯見輝達效應讓詢問度激增，個案推出至今1個月銷售約6成，也已有適當上調價格。」

達欣工董事長王人正表示：「輝達效應將持續發酵好一陣子，目前已購客也一定是看到了未來的增值潛力，達欣工自建案銷售成績出乎意料的好。」

達麗建設副總廖政雄表示：「當前市場需求仍在，只是缺乏信心，而輝達選擇進駐北士科，讓區內個案跑得動，達麗個案在輝達宣布的那1個月就銷售了2成。」

遠雄建設副總黃淑真表示：「輝達讓北士科能見度大增，本來還在猶豫的客戶信心大幅提升，遠雄個銷售速度明顯增快，但沒有特別調價，就按原銷售計劃執行。」

樺輝建設董事長特助侯婷方表示：「北士科為台北市科技廊帶的最後一塊拼圖，尤其是新洲美段坐擁北市首例的超級堤防工程，無堤水岸條件難得可貴，樺輝正規劃推出2期，就座落水岸第一排最佳的位置。」

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