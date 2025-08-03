台南17億土地標售風向變了　專家：3因素建商不敢出手

▲台南2025年地政局首度舉辦市地重劃區土地標售，堪稱今年土地交易風向標，共有13標土地，合計底價17.74 億元。（圖／台南市地政局提供）
記者張雅雲／高雄報導
台南2025年地政局首度舉辦市地重劃區土地標售，堪稱今年土地交易風向標，相當受外界矚目，共有13標土地，合計底價17.74 億元，預計9月4日開標，專家表示，資金取得困難、法規限時開工壓力，以及市場信心不足，成為建商暫緩購地的3大關鍵。
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台南市政府地政局推出今年第1次市地重劃區抵費地標售，共計13筆土地，預計9月4日開標，標售範圍涵蓋麻豆工業區5筆工業用地、九份子市地重劃區2筆住宅用地，以及北安商業區6筆商業用地，合計底價17.74 億元。
台南市地政局長陳淑美表示，麻豆工業區受惠於便利交通網絡，已聚集眾多傳統產業，未來將成為南科產業腹地延伸，形成台南產業科技廊帶。
此外，九份子重劃區為全台首個低碳示範社區，區內學校、運動館等設施完善，打造高品質綠色居住環境，已吸引不少民眾進駐。而北安商業區位於安南區定位為「安南副都心」，透過公園廊道串聯綠地空間，未來將結合商業、交通、居住等多重面向，將為安南區帶來新的發展契機。
最受建商矚目的北安商業區，土地使用分區皆為商業區，其中1標單價達70萬元，底價3.8億元，為此次標售單、總價最高的地王。
|標號
|行政區
|地段地號
|面積(坪)
|單價(元/坪)
|底價
|1
|麻豆
|麻工段170
|401.42
|
9萬7849
|3927.98萬
|2
|麻豆
|麻工段184
|353.43
|10萬8424
|3832.22萬
|3
|麻豆
|麻工段260
|1,048.79
|10萬3362
|1.0817億
|4
|麻豆
|麻工段404
|325.99
|10萬3362
|3362.27萬
|5
|麻豆
|麻工段420
|78.44
|10萬3362
|809.47萬
|6
|安南區
|國安段1631
|96.45
|35萬4130
|3379.70萬
|7
|安南區
|國安段1636
|833.25
|43萬9669
|3.6636億
|8
|安南區
|草湖寮段43
|116
|52萬2314
|6060.88萬
|9
|安南區
|草湖寮段49
|224.1
|52萬2314
|1.1705億
|10
|安南區
|草湖寮段104
|542.76
|70萬4132
|3.8218億
|11
|安南區
|草湖寮段137
|383.65
|64萬1322
|2.4605億
|12
|安南區
|草湖寮段200
|470.39
|64萬1322
|3.0167億
|13
|安南區
|草湖寮段204
|82.42
|47萬5633
|3923.42萬
▲台南土地標售小檔案。（ETtoday製表）
台南市代銷公會理事長佘光宗指出，銀行放貸日益嚴格，導致建商融資門檻提高，資金取得困難，直接衝擊土地交易市場。且依據央行規定，業者購地後需於18個月內開工，不少建商擔心無法如期開工，而選擇延後購地，加上市場買氣低迷，消費者購屋意願不高，乾脆保留現金。
龍閣廣告執行副總陳雨利坦言：「現在銀行的態度是，不是建商要借錢就願意借，整體氛圍都不好。」目前只有大型上市櫃建商面臨完工入帳壓力，必須持續購地，可能仍有意願進場，至於中小型建商，則多採取觀望態度，等待土地價格調整或市場氛圍改善。
陳雨利強調，此次標售土地價格雖然都符合市場行情，但許多業者寧願暫緩投資，觀察後續標售情況是否會促使土地價格走低。不具名建商表示：「目前的標售土地價格已成市場觀望的指標，普遍希望流標後，價格調整再進場，也一起帶動周邊地價下跌。」
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