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台南17億土地標售風向變了　專家：3因素建商不敢出手

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南2025年地政局首度舉辦市地重劃區土地標售，堪稱今年土地交易風向標，共有13標土地，合計底價17.74 億元。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南2025年地政局首度舉辦市地重劃區土地標售，堪稱今年土地交易風向標，相當受外界矚目，共有13標土地，合計底價17.74 億元，預計9月4日開標，專家表示，資金取得困難、法規限時開工壓力，以及市場信心不足，成為建商暫緩購地的3大關鍵。

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台南市政府地政局推出今年第1次市地重劃區抵費地標售，共計13筆土地，預計9月4日開標，標售範圍涵蓋麻豆工業區5筆工業用地、九份子市地重劃區2筆住宅用地，以及北安商業區6筆商業用地，合計底價17.74 億元。

台南市地政局長陳淑美表示，麻豆工業區受惠於便利交通網絡，已聚集眾多傳統產業，未來將成為南科產業腹地延伸，形成台南產業科技廊帶。

此外，九份子重劃區為全台首個低碳示範社區，區內學校、運動館等設施完善，打造高品質綠色居住環境，已吸引不少民眾進駐。而北安商業區位於安南區定位為「安南副都心」，透過公園廊道串聯綠地空間，未來將結合商業、交通、居住等多重面向，將為安南區帶來新的發展契機。

最受建商矚目的北安商業區，土地使用分區皆為商業區，其中1標單價達70萬元，底價3.8億元，為此次標售單、總價最高的地王。

標號 行政區 地段地號 面積(坪) 單價(元/坪) 底價
1 麻豆 麻工段170 401.42

9萬7849

 3927.98萬
2 麻豆 麻工段184 353.43 10萬8424 3832.22萬
3 麻豆 麻工段260 1,048.79 10萬3362 1.0817億
4 麻豆 麻工段404 325.99 10萬3362 3362.27萬
5 麻豆 麻工段420 78.44 10萬3362 809.47萬
6 安南區 國安段1631 96.45 35萬4130 3379.70萬
7 安南區 國安段1636 833.25 43萬9669 3.6636億
8 安南區 草湖寮段43 116 52萬2314 6060.88萬
9 安南區 草湖寮段49 224.1 52萬2314 1.1705億
10 安南區 草湖寮段104 542.76 70萬4132 3.8218億
11 安南區 草湖寮段137 383.65 64萬1322 2.4605億
12 安南區 草湖寮段200 470.39 64萬1322 3.0167億
13 安南區 草湖寮段204 82.42 47萬5633 3923.42萬

▲台南土地標售小檔案。（ETtoday製表）

台南市代銷公會理事長佘光宗指出，銀行放貸日益嚴格，導致建商融資門檻提高，資金取得困難，直接衝擊土地交易市場。且依據央行規定，業者購地後需於18個月內開工，不少建商擔心無法如期開工，而選擇延後購地，加上市場買氣低迷，消費者購屋意願不高，乾脆保留現金。

龍閣廣告執行副總陳雨利坦言：「現在銀行的態度是，不是建商要借錢就願意借，整體氛圍都不好。」目前只有大型上市櫃建商面臨完工入帳壓力，必須持續購地，可能仍有意願進場，至於中小型建商，則多採取觀望態度，等待土地價格調整或市場氛圍改善。

陳雨利強調，此次標售土地價格雖然都符合市場行情，但許多業者寧願暫緩投資，觀察後續標售情況是否會促使土地價格走低。不具名建商表示：「目前的標售土地價格已成市場觀望的指標，普遍希望流標後，價格調整再進場，也一起帶動周邊地價下跌。」

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關鍵字：台南土地標售重劃區建商貸款九份子麻豆工業區北安商業區

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