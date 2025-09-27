新房還沒住！老公「女同事闖主臥1舉動」　人妻超火：不想住了

▲女同事去主臥炸屎，氣得原PO不想住了。（示意圖／記者陳筱惠攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名人妻抱怨，新房還沒入住，老公的女同事就想來看一下，但沒經過她允許，對方竟自行走進主臥廁所大號。原PO越想越生氣，更向老公表示不想住了，豈料老公卻冷回一句「這又沒什麼」，還認為大驚小怪。文章引發網友吵翻，「確實不妥...是尊重與隱私的問題」、「換一個更高檔的馬桶，解決」。

一名女網友在爆料公社APP表示，新房剛交屋、還沒正式入住，老公的女同事想來看一下，她也大方答應，沒想到對方參觀過程中竟直接進主臥廁所「解放拉屎」，讓原PO滿肚子火。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我都還沒住進去！」原PO氣得直呼，她身為女主人都還沒用過主臥廁所，就遭到對方自行闖入使用，「是想暗示什麼？宣示主權嗎？」

如今原PO依舊怒氣難消，「這個房子髒了，很不想要了！」然而老公一臉淡定回應「這又沒什麼」，更認為是原PO大驚小怪。

底下網友兩派吵翻，「我是人夫，但我也覺得讓『外人』在主臥使用浴廁確實不妥，不是因為小氣，而是尊重與隱私的問題」、「同事真奇怪，當下一定會請他去客浴，絕不讓對方去主臥廁所」、「換一個更高檔的馬桶，解決」、「連老公一起不要了」、「裝潢師傅、油漆粉刷工、家電安裝工，已先用過N次了」、「一種佔地為王的概念，應該是勢力範圍被女同事搶先一步，所以怒了」。

還有人直言，「所以之前有朋友要請我去看他們新買的房子，順便吃一頓飯，我都直接包紅包或是買家電送他們，就是怕把別人的新家弄髒」。