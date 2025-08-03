限貸重擊！房市恐價量雙殺　專家：資金水龍頭被關緊

▲央行祭出第七波信用管制後，國內房市進入盤整階段，中南部修正幅度明顯高於北部。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行祭出第七波信用管制後，國內房市進入盤整階段，富住通商用不動產31日舉行不動產市場發表會，與會專家多認為，「資金行情像水龍頭被關緊」，2025年房市恐價量齊跌，中南部修正幅度明顯高於北部，限貸令可能最快2026年初放寬。

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國立屏東大學不動產經營學系教授楊宗憲表示，受川普關稅政策的影響，全球經濟成長轉弱，伴隨貨幣供給與利率環境的微收緊，加上央行限貸持續擴大，「資金行情像水龍頭被關緊，流動性惡化，進一步加劇房市的價量雙跌現象。」

楊宗憲提到，住宅市場方面，中古屋交易量已連2季下滑，全年交易量可能僅剩26萬棟，其中，中南部修正幅度明顯高於北部，新案銷售率普遍劇降，促銷活動愈加激烈，房價在下半年可能出現顯著鬆動。

在政策面，楊宗憲指出，央行限貸令可能最快於2026年初放寬，預估不動產貸款集中度將在2026年第2季降至36.5%以下，屆時央行有望調整限貸管制。然而，他提醒，限貸令可能持續扭曲交易結構，導致中古屋流動性惡化，進一步拉低房市的價量表現，「交易市場嚴峻不是沒有買氣，而是借不到錢。」

▲富住通商用不動產31日舉行商用不動產市場發表會，與會專家多認為台灣房市正面臨「價量齊跌」的挑戰。（圖／記者張雅雲攝）

楊宗憲提到，2025年下半年中古屋價格將持續下跌，並拉動新案價格修正，央行信用管制有望在2025年底至2026年初進行檢討，屆時房市將呈現「價微跌量穩」，但明年下半年因剛性需求不足，房市可能重回價跌態勢，全年的交易量或僅達27萬戶以下。同時，「新建案完工交屋增加，可能引發解約及轉售壓力，進一步擴大新屋市場價格的不穩定性。」

富住通商用不動產研展部經理許值瑋也認同，房市正面臨「價量齊跌」的挑戰，尤其預售市場近期解約情況頻傳，大量交屋帶來解約與違約糾紛風險上升。同時，國際經濟變數如美國降息推遲、地緣衝突及台幣升值等，也拖累買方信心，加上房貸利率上升及稅制加碼，購屋總成本顯著提高，使得市場壓力倍增。

儘管房市利空頻傳，仍有利多支撐，包括新青安持續挹注首購族市場，成為房市穩定的關鍵。此外，第七波限貸管制已發揮降溫效果，市場逐漸進入盤整期，央行打房政策轉向軟著陸，未再新增限貸措施，有助於市場穩定。

在住宅市場部分，許值瑋指出台灣現階段仍處於「量縮價盤」的格局，由於買方信心不足，議價空間略為擴大，尤其是房價漲幅過高的蛋白區。

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