30億吞農16全聯、旺來興土地　新地主：短期不開發

▲根據《高雄實價網》公布，郡都建設斥資30億8754萬元，入手鼓山區明誠三路土地與其地上物。經查，地上物就是全聯鼓山明誠店、旺來興明誠店。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

農16是北高蛋黃中的蛋黃區，根據《高雄實價網》公布，郡都建設斥資30億8754萬元，入手鼓山區明誠三路全聯鼓山明誠店、旺來興明誠店，換算地價高達298萬元，撐高區域天花板，董事長唐承指出，看準該區是高雄最好地段，目前預計先出租，短期沒有開發計畫。

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《高雄實價網》1日公布2筆天價成交物件，為鼓山區明誠三路的全聯、旺來興2店，合計以30億8754萬元售出，含1036坪的龍中段土地及其地上建物，賣家則為張姓自然人，且註明含租約，土地為商4分區，換算土地單價298萬元。

▲《高雄實價網》1日公布2筆天價成交物件，為鼓山區明誠三路的全聯、旺來興2店，合計以30億8754萬元售出。（翻攝自《高雄實價網》）

而此次交易內容分為2筆，1筆為交易2店面的土地、建物1/3持分，另1筆為土地、建物2/3持分，郡都建設已在今年買賣移轉登記取得2店面土地及建物的全部產權。

經查，2店面均正常營業中，根據《Google Maps》顯示，旺來興早在2014年就開幕，全聯則至少在2018年開始營業，都是在地相當知名的老店。

對此，郡都建設董事長唐承回應，看準未來農16建設齊發，不但有富邦BOT案的第3家漢神、聯上BPOT案，鄰近又有巨蛋購物中心、義享時尚廣場、萬豪酒店，並有捷運、輕軌雙重交通優勢，堪稱是高雄最好的地段。唐承說：「由於看好長期發展潛力，暫無急迫開發計畫，預計5年內先以出租為主要經營模式。」

據了解，雙方目前仍在續租協商中。高雄市仲介公會理事長陳揚智指出，用成交總價推算，單店租金也要160萬元，相當挑戰店家付租能力。

▲農16建設齊發，不但有富邦BOT案的第3家漢神、聯上BPOT案，鄰近又有巨蛋購物中心、義享時尚廣場等。（圖／記者張雅雲攝）

陳揚智分析，該區商4土地行情約200萬元起跳，該筆土地成交單價近300萬元，雖創農16最貴地價，不過農16地段精華，賣一塊少一塊，是區域內相當具價值性的標的，同地段周邊鮮少有同等條件的商業地釋出，也因此讓交易價格具創高價空間。

以該筆地價換算下來，高居高雄目前地價前3，僅次於去年9月由永信建設大股東永碩投資拿下的五福三路透天店面，換算地價達315萬元；以及2013年4月由京城建設入手的美術館特區首排306.2萬元土地。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀說：「該區新案不多，已出現成交價6字頭，即將推出的新案紛站7字頭，以該筆交易的成交地價推算，將來若推出大樓案，開價也要7字頭。」

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