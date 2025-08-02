地主持有37年就是不賣！　七期「最貴遊藝場」估值逾14億

記者陳筱惠／台中報導

被視為「七期最貴遊藝場」的阿拉丁柏青哥，位於河南路上、正對秋紅谷公園，周邊豪宅林立，隔幾步路就是全台中最貴的預售案，不過這塊土地至今仍作為遊藝場使用，根據土地價值估市價超過14億元。據了解地主持有37年，在七期重劃之初就已持有。

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▲被視為「七期最貴遊藝場」的阿拉丁柏青哥，位於河南路上、正對秋紅谷公園。（圖／記者陳筱惠攝）

位於河南路上、正對秋紅谷公園，周邊豪宅林立的一塊金碧輝煌像是皇宮的地方，為台中七期碩果僅存的遊藝場，其他的遊藝場不是搬遷就是土地已經被收購。

這塊360坪土地，根據目前土地行情大約落在14億元，七期資深房仲謝兒政表示：「該土地屬於高容積的新六土地，以新六行情來說，就是2024年7月被寶輝建設旗下的寶急開發以單價390萬元、買下七期『歐風商旅』的行情價格。」

謝兒政說：「但受限於容積與規模，該基地開發高度無法突破，頂多18樓，與周邊豪宅案類似，屬於面寬不夠、深度拉長的狹型基地。視野未來恐被周邊建案遮蔽，僅靠單面臨路，對開發商來說，開發效益不高，可說是『有地段、沒利潤』。」

▲即便該塊土地住宅的使用效益不大，但該土地也可作為商辦、商場，不一定只僅限於賣給開發商。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深土開則直言：「這塊地蓋住宅很難賺，能賣給中悅（臨地），才算是最聰明的做法，但實際上中悅的土地面積已經夠開發，所以要收不收反而被拿捏，事實上，該基地至今並未公開釋出交易，地主持有37年，熬到現在成為七期所剩無幾的土地，始料未及。」

資深土開說：「七期很多『老地主』是真的口袋很深，即便該塊土地作為住宅的使用效益不大，但該土地也可作為商辦、商場，不一定只僅限於賣給開發商，目前七期角地租金、換算一坪地租約2500元，以360坪土地來說，每月收租可達70萬元，與其出售找不到買家，不少地主寧可長期持有，也不輕易釋出。」

▲不只有最貴遊藝場，台中七期還有最貴網咖。（圖／記者陳筱惠攝）

不只有最貴遊藝場，台中七期還有最貴網咖，位於文心路上，有間百坪電競網咖屹立不搖16年之久，跟傳統網咖比較起來，轉型後的電競網咖注重電腦搭載的硬體、餐點品質。21世紀七期河南店經理沈政興表示：「這間網咖在該地存在超過10幾年，回推當時租金每坪約落在1200~1800元之間。」

該店營業面積98坪左右，位處南七期捷運沿線旁，雖不是正七期位置，經查，地上物與土地分屬不同自然人，不過取得途徑都是贈與，土地價值換算，也早已翻了5倍以上。

謝兒政認為：「其實隨著政策收緊、豪宅市場去化放緩，開發商逐步轉向收益型不動產，包括商辦、飯店、長租宅等，有望將成為未來開發主軸。」

資深土開Ｌ說：「七期地主普遍精明，對於時機與政策反應敏銳，光是計算容積、危老、行情，很多時候連資深土開業者都自嘆不如。」，「這些地主算盤打得比誰都精，這也就是為什麼這塊地遲遲沒動。」

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