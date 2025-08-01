7月移轉棟數年減近3成　中部以北現打底趨勢

▲7月六都買賣移轉棟數出爐，雖然年減近3成，但月增4.2%。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

7月六都買賣移轉棟數出爐，雖然年減近3成，但月增4.2%，只有南二都呈現衰退。其中台南大幅衰退2成，房仲分析主要原因有3，包括新案交屋潮暫歇、科技產業議題退燒、丹娜絲颱風衝擊。

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多 律師教戰5大「分手護身符」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今（1日）六都地政局公布買賣移轉棟數，合計1萬8856棟，雖然年減29%，但對比6月微幅上升4.2%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「7月工作天數比6月多1成，整體房市維持修正趨勢不變，持續受到房貸資金緊縮的影響，買盤還是比較觀望。」

不過，曾敬德表示：「今日暫定的關稅出爐，後續還有協商討論空間，股市也開低走高回應，似乎有柳暗花明的態勢，對於房市能以不確定因素逐漸解除解讀，但整體對房市影響應偏向中性。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「以移轉棟數月增減來看，中部以北都會區逐漸有打底趨勢，至於南二都還是較為低迷，主因是因過去受惠於半導體產業進駐議題，吸引不少投資置產族群進駐，待房市翻轉之際，令區域買氣下滑速度更顯驚人。」

▲六都7月買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

進一步觀察六都7月買賣移轉棟數表現，只有南二都呈現月減，其中又有台南下降2成衰退最多。其他縣市則月增1.8~17.2%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「台南月減幅鮮明，一來是因安平、歸仁等地的新案交屋潮暫歇；二來是7月丹娜絲颱風及伴隨而來的西南氣流，重創嘉南平原，台南市也停班課多日，過戶的行政流程因而有所遞延，其中溪北及沿海地區，7月幾乎都忙於重建，使Q3的買氣表現欲振乏力。」





▲六都7月買賣移轉棟數僅南二都呈現月減。（表／記者項瀚製）

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多 律師教戰5大「分手護身符」