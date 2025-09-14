要幫租客買什麼等級的家電？　過來人曝經驗：不見得加分

▲要幫租客買什麼等級的家電？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果是房東，會幫房客買什麼等級的家電？近日有網友發文表示，最近房客退租了，如果要幫之後的租客買冰箱和洗衣機，要買到什麼等級的呢？貼文曝光後，引起討論，不少網友都覺得不需要買太好、太貴的。

有網友在PTT的home-sale板上，以「要幫租客買的冰箱和洗衣機要到哪個等級」為標題發文，提到他的房子在大樓，且是三房，租金2萬7000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，近日房客退租了，也把自己的冰箱和洗衣機給搬走，因此他就開始思考家電要怎麼買，如果之後要幫租客買冰箱和洗衣機，要買到什麼等級呢？

貼文曝光後，不少網友認為不用買太貴的，「買最便宜的洗脫就好了」、「特價的買一買就好」、「冰箱、洗衣機買便宜的，但要注意大小」、「最便宜的！什麼靜音、省電都不用」、「二手撿便宜」、「買便宜的，一組租客用完很大機率無法供下一組使用，當消耗品換就好」。

也有網友認為，「勸你不要買，現況出租最省事」、「先看好最便宜的價格，租客要更好的讓他補貼一部分差價就好，不過我租客最後都自己買了」、「要買爛洗衣機建議不要買，要是我租屋的話，寧願自己買也比較乾淨」、「看你區域租客等級」、「其實要分析一下自己想要找的房客是什麼樣特性的，像家庭房客常常自己就帶著冰箱跟洗衣機，若房東有準備了一份，反而重複了，會不知該如何處理，不見得有附一定會加分」。