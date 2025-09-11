排水管爆裂！汙水淹進音樂教室「樂器全毀」　管委會判賠

▲排水管爆裂，導致汙水蔓延淹進室內。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者莊智勝／台中報導

台中市一家音樂教室在租屋處因排水管爆裂，導致汙水蔓延淹進室內，樂器因此泡水、營業中斷，怒告大樓管委會求償。台中地方法院審理後認定，大樓共用排水管破裂釀災，責任不容推託，日前判管委會須賠償15萬1300元損失，全案可抗告。

判決書指出，該音樂藝術坊主張，2018年向房東承租大樓B1空間設立音樂教室，未料2022年7月間室內遭汙水灌入，地板泡爛、樂器受損，原訂活動全數喊卡，損失慘重。事後查出，是大樓排水系統破裂，原告怒控大樓管委會怠於維修，提告求償逾38萬元。

被告大樓管委會反駁，涉案排水管不是公用設施，懷疑是教室或房東私改排水管線角度，將出水口角度調低、排水口角度調高，才造成「倒灌」現象；且該排水管位於音樂教室室內天花板內，是否漏水管委會根本無從得知，因此認為不可歸責於管委會，拒絕賠償。

不過，法院勘驗原告提出的工程鑑定與修復記錄，並傳喚修繕技師與大樓水電廠商到庭作證，確認破裂排水管屬於大樓共用管線。即便管線位置被懷疑「有改動」，但查無證據證明為音樂教室業者或房東所改。

法院認定，教室浸水造成鋼琴、喇叭架、爵士鼓等設備損毀，加上地板拆除與清運費用，共核定損害金額為15萬1300元。其餘如活動損失、營業稅等部分，因證據不足未予採信。法院強調，大樓管委會依法負責共用設施的維護，本案排水管確為共用部分，管委會未善盡職責，依法須賠。全案可上訴。