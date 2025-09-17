退租前打掃過！房東見「使用痕跡」要收8000元　他1招反擊網支持

▲原PO自認是有公德心的租客。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「這件事我真的越想越火。」一名網友發文表示，他退租時，明明將屋子打掃得非常乾淨，然而房東檢查時，卻開始找碴，要收他8000元。但他認為，房東所指出的部分，都是使用痕跡，他自認是有良心和公德心的人，如今卻被房東坑，讓他忍無可忍，決定反擊。

這名網友在臉書粉專「靠北租屋2.0」上投稿，提到他本來在台北某社區租了一間小套房，租約期滿前一個月，他就告知房東要退租，並且花了2天時間將房子打掃得非常乾淨，「牆壁用魔術海綿處理過、小刮痕也補土補過、地板掃拖兩輪、廚房油漬擦掉、浴室除霉劑噴好幾次，連排水孔我都清到不留頭髮。總之，我是用『我媽會來檢查』的標準在收尾的」。

然而退租當天，房東才進門就開始找碴，說「嗯......，牆壁這邊有一點發黃而且還有刮痕，這樣租不了人了」、「廚房的流理台也有刮痕」、「浴室矽利康發霉了，這要整條重做」。原PO當下臉都綠了，這些哪個不是正常使用的痕跡？他平時都使用得很小心，結果現在是怎麼樣？

接著房東說，「這些問題我們要請人來處理，估價下來大概8000元左右喔！」由於原PO的押金是2個月、2萬4000元，所以房東就要直接從押金扣8000元。原PO當下詢問，「你有報價單或收據嗎？」結果房東只說，那是他固定配合的師傅所報的價，如果要收據的話，晚一點再補。

一個禮拜過去後，原PO還是沒拿到任何憑據、照片，於是他又傳訊息問房東是否能減少扣款？畢竟那些都是使用痕跡，而非破壞。然而房東只回，「一般人退租也都有這些費用啦，不是你特別，我這算很客氣了」。

原PO心想，他都已經這麼認真打掃過了，還被這麼說，「說白一點，如果今天我什麼都不打掃，牆上貼滿海報、流理台都是油，他還不是說同樣一套話？」之後他上網查詢，發現很多人說「押金扣錢」就是老招，「尤其是沒有訂金明細、沒有報價單，就靠語氣硬一點、表情沉一點，租客大多也不想繼續糾纏，最後都摸摸鼻子認了」。

不過原PO坦言，他實在氣不過，尤其他自認有良心、有公德心，「這一種房東，根本就不是在管房子，他是在等退租那天來收紅包，每一個退租的人都是一張提款卡」。因此他決定反擊，他要把所有對話截圖，並備份好照片，「如果他沒提供正式收據或報價，我就直接申訴+上法院調解，給他一個驚喜，我不想當那個被占便宜還忍氣吞聲的濫好人」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這房東是怕壞人的，你只要租約、照片都留好，通常他們站不住腳，跟他調解，讓他知道你不是好欺負」、「今天即便打官司要花的比押金多，都跟他耗，給他找點事做」、「真是一顆老鼠屎壞了一鍋粥，害所有的房東背負罵名，我都是一毛不扣、押金全退的，這房東真的太爛」。