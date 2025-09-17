ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

退租前打掃過！房東見「使用痕跡」要收8000元　他1招反擊網支持

▲▼套房,租屋,房間,單獨衛浴。（圖／取自免費圖庫pexels） 

▲原PO自認是有公德心的租客。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「這件事我真的越想越火。」一名網友發文表示，他退租時，明明將屋子打掃得非常乾淨，然而房東檢查時，卻開始找碴，要收他8000元。但他認為，房東所指出的部分，都是使用痕跡，他自認是有良心和公德心的人，如今卻被房東坑，讓他忍無可忍，決定反擊。

這名網友在臉書粉專「靠北租屋2.0」上投稿，提到他本來在台北某社區租了一間小套房，租約期滿前一個月，他就告知房東要退租，並且花了2天時間將房子打掃得非常乾淨，「牆壁用魔術海綿處理過、小刮痕也補土補過、地板掃拖兩輪、廚房油漬擦掉、浴室除霉劑噴好幾次，連排水孔我都清到不留頭髮。總之，我是用『我媽會來檢查』的標準在收尾的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而退租當天，房東才進門就開始找碴，說「嗯......，牆壁這邊有一點發黃而且還有刮痕，這樣租不了人了」、「廚房的流理台也有刮痕」、「浴室矽利康發霉了，這要整條重做」。原PO當下臉都綠了，這些哪個不是正常使用的痕跡？他平時都使用得很小心，結果現在是怎麼樣？

接著房東說，「這些問題我們要請人來處理，估價下來大概8000元左右喔！」由於原PO的押金是2個月、2萬4000元，所以房東就要直接從押金扣8000元。原PO當下詢問，「你有報價單或收據嗎？」結果房東只說，那是他固定配合的師傅所報的價，如果要收據的話，晚一點再補。

一個禮拜過去後，原PO還是沒拿到任何憑據、照片，於是他又傳訊息問房東是否能減少扣款？畢竟那些都是使用痕跡，而非破壞。然而房東只回，「一般人退租也都有這些費用啦，不是你特別，我這算很客氣了」。

原PO心想，他都已經這麼認真打掃過了，還被這麼說，「說白一點，如果今天我什麼都不打掃，牆上貼滿海報、流理台都是油，他還不是說同樣一套話？」之後他上網查詢，發現很多人說「押金扣錢」就是老招，「尤其是沒有訂金明細、沒有報價單，就靠語氣硬一點、表情沉一點，租客大多也不想繼續糾纏，最後都摸摸鼻子認了」。

不過原PO坦言，他實在氣不過，尤其他自認有良心、有公德心，「這一種房東，根本就不是在管房子，他是在等退租那天來收紅包，每一個退租的人都是一張提款卡」。因此他決定反擊，他要把所有對話截圖，並備份好照片，「如果他沒提供正式收據或報價，我就直接申訴+上法院調解，給他一個驚喜，我不想當那個被占便宜還忍氣吞聲的濫好人」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這房東是怕壞人的，你只要租約、照片都留好，通常他們站不住腳，跟他調解，讓他知道你不是好欺負」、「今天即便打官司要花的比押金多，都跟他耗，給他找點事做」、「真是一顆老鼠屎壞了一鍋粥，害所有的房東背負罵名，我都是一毛不扣、押金全退的，這房東真的太爛」。

關鍵字：租屋租客退租房東押金靠北租屋2.0

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一票人住宿退房「都忘了1事」　妹子2個月後嚇爛！網認證：快檢查

不少人出遊，會習慣登入YouTube看影片，而一名妹子驚訝發現，搜尋列竟跳出「哺乳」、「陰X內的X點在什麼位置」的搜尋字眼，讓她直呼嚇爛。事後她仔細回想，推測是幾個月前住飯店忘了把YT帳號登出，因此提醒大家要特別注意。文章引發網友討論，「才剛從日本飯店登入過，看到這篇趕快登出！」

28分鐘前

美房貸申請量創3年新高　利率下滑推動購屋與再融資熱潮

美國最新資料顯示，隨著房貸利率明顯下滑，終於讓部分觀望已久的買家出手，也促使許多現有屋主申請再融資以降低每月房貸負擔。根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association, MBA）公布的季節性調整指數，至9月第一周，美國整體房貸申請量較前一周激增9.2％，為近3年來最高。

31分鐘前

很多人都做錯！馬桶坐墊千萬別用衛生紙擦拭　專家：更容易沾污垢

有些人上廁所前會用衛生紙擦拭馬桶坐墊，但這個行為恐怕縮短其使用壽命！最近有日媒分享用衛生紙擦拭馬桶坐墊屬於NG行為，容易在表面留下細小刮痕，而污垢和菌類就更容易附著，對馬桶坐墊使用造成反效果。

1小時前

「資產千萬卻不買房？」他曝原因　過來人秒懂：你2倍也沒買

不少台人愛買房，但有網友表示，自己已經存到千萬資產，但到現在還是不想買房。身邊的同事、家人，差不多工作五到十年，就會準備三到五百萬頭期款去看預售屋，接著搬新家、背上長達三十年的房貸，每個人都是標準流程，但他卻依舊和父母住在一起，成為少數的「異類」，話題引發討論。

1小時前

現成迪卡儂房東沒誘因　中石化亞灣3.6萬坪地全流標

高雄亞灣的大地主中石化，為償還借款與充實營運資金，17日委託戴德梁行一口氣標售亞灣94期重劃區的3.6萬坪建地，該筆土地共有2種標售方式，投資人除了可一次入手，也被分割為6個獨立標案，可分標出售，降低購買門檻，最終均以流標收場。

1小時前

3大風險環伺　台中928大檔推案量腰斬

台中市928檔期恐不樂觀，根據台中市建築公會統計，全市預估高標案量約600億元，與去年總銷1200億元相比，直接腰斬50%，也有業者傳出外圍蛋白區不少「微型建商」以不推案應變市場。

1小時前

租屋正義來了！帥過頭嘆「你要付出代價」：已有房客被漲租30%

內政部日前拋出「租賃專法」修法四大方向，包含「租期保障最短三年」、「限制租金漲幅」、「禁止房東阻擋遷戶籍及申請補貼」、「免費法扶處理糾紛」。房地產達人「帥過頭」就發文直言，「期待已久的租屋正義來了」，卻話鋒一轉「正義是你要付出代價」，引發話題。

2小時前

每天都會用！「1電器」竟是高耗電前10名　能源署曝2招省電

夏天用電量大，加上台電每年6月至9月實施夏季電價，導致荷包大失血，因此如何省電可是夏天大作戰之一。對此，經濟部能源署透露，除了冷氣之外，很多人每天使用的「吹風機」也是高功率、高耗能電器，常年穩居家庭用電量前10名，因此建議在吹頭髮前可先用毛巾壓乾至半濕，並梳順頭髮，可有效縮短使用吹風機的時間，達到省電效果。

2小時前

卓榮泰考慮「1招救都更」　房產專家驚呆了：不贊成但祝福

行政院長卓榮泰日前指出，政府未來將大力推動都市更新及危老重建，同時透過調整容積率，提供更合理、公平的條件，以增加民眾的都更意願。對此，房產專家何世昌坦言，個人較不贊成調高容積率救都更，因為容易形成「貪婪循環」，但仍送上祝福。

2小時前

退租前打掃過！房東見「使用痕跡」要收8000元　他1招反擊網支持

「這件事我真的越想越火。」一名網友發文表示，他退租時，明明將屋子打掃得非常乾淨，然而房東檢查時，卻開始找碴，要收他8000元。但他認為，房東所指出的部分，都是使用痕跡，他自認是有良心和公德心的人，如今卻被房東坑，讓他忍無可忍，決定反擊。

3小時前

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

樋口飯糰舊址重招租！　房東月開..

3大優勢超吸引人！台灣「1城市..

台積電砸5兆搶攻房產開發！　創..

「職棒之父」差50歲爺孫戀惹議..

害鄰居有新房卻無法住？　「饒河..

「陽台加建鋁窗」將計入房屋稅？..

繼承6間房、3000萬　21歲..

知名品牌快煮壺「有起火疑慮」　..

「饒河街危老合建」換5億不夠告..

房仲作家祖父　被封「饒河街王永..

ETtoday房產雲

最新新聞more

一票人住宿退房「都忘了1事」　..

美房貸申請量創3年新高　利率下..

馬桶坐墊千萬別用衛生紙擦拭　專..

「資產千萬卻不買房？」他曝原因

現成迪卡儂房東沒誘因　中石化亞..

3大風險環伺　台中928大檔推..

租屋正義來了！帥過頭嘆「你要付..

「1電器」竟是高耗電前10名　..

卓榮泰考慮「1招救都更」　房產..

房東見「使用痕跡」要收8000..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366