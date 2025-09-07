7歲兒住家裡「每月要付房租」上繳12.5%零用錢　媽親揭原因

▲女子向兒子們每月收房租與水電費，教導理財觀念。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州一名7歲男童在每月獲得的零用錢之中，必須拿出12.5%作為房租、水電費之用，且他的2名哥哥也不例外。對此，31歲女子薩曼莎（Samantha Bird）說明，在她長大成人期間並未接受太多金融理財教育，如今「想讓孩子們在安全輕鬆的環境中，領先一步」。

天空新聞報導，7歲男童艾舍爾（Asher Bird）以及他的8歲哥哥約拿（Jonah）、10歲哥哥西蒙（Simon）可以透過做家事換取零用錢，每周6美元（約新台幣180元）。薩曼莎鼓勵孩子們規劃如何運用零用錢，填寫計畫表，每月向孩子收取3美元（約新台幣90元）的費用，也發現兒子們對於理財相當有自信。

薩曼莎坦言，在她成長過程並未接受太多金融理財教育，所以當進入社會之後，衝擊感相當大，2019年她與丈夫賽斯（Seth）每月支出管理不善，加上卡費，總計欠下4萬美元債務（約新台幣120萬元），過了長達2年捉襟見肘的生活，到圖書館借閱理財金錢方面的書籍增加知識，才在2021年讓財務恢復平衡。

為了確保這情況不會發生在孩子身上，薩曼莎下定決心，要讓孩子們從小接觸理財觀念，「想讓孩子們在安全輕鬆的環境中，領先一步」。