ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

7歲兒住家裡「每月要付房租」上繳12.5%零用錢　媽親揭原因

▲▼ 房屋,房子,買房,私人車道,停車,車庫。（圖／CFP）

▲女子向兒子們每月收房租與水電費，教導理財觀念。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州一名7歲男童在每月獲得的零用錢之中，必須拿出12.5%作為房租、水電費之用，且他的2名哥哥也不例外。對此，31歲女子薩曼莎（Samantha Bird）說明，在她長大成人期間並未接受太多金融理財教育，如今「想讓孩子們在安全輕鬆的環境中，領先一步」。

天空新聞報導，7歲男童艾舍爾（Asher Bird）以及他的8歲哥哥約拿（Jonah）、10歲哥哥西蒙（Simon）可以透過做家事換取零用錢，每周6美元（約新台幣180元）。薩曼莎鼓勵孩子們規劃如何運用零用錢，填寫計畫表，每月向孩子收取3美元（約新台幣90元）的費用，也發現兒子們對於理財相當有自信。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薩曼莎坦言，在她成長過程並未接受太多金融理財教育，所以當進入社會之後，衝擊感相當大，2019年她與丈夫賽斯（Seth）每月支出管理不善，加上卡費，總計欠下4萬美元債務（約新台幣120萬元），過了長達2年捉襟見肘的生活，到圖書館借閱理財金錢方面的書籍增加知識，才在2021年讓財務恢復平衡。

為了確保這情況不會發生在孩子身上，薩曼莎下定決心，要讓孩子們從小接觸理財觀念，「想讓孩子們在安全輕鬆的環境中，領先一步」。

關鍵字：理財房租北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

53億投資案啟動！高雄前金區都更助攻「亞洲納斯達克」計畫

為推動高雄軌道建設與城市再造，高雄市政府捷運工程局主辦的「前金區後金段44地號等8筆土地」公辦都市更新案，已於8月8日正式對外招商。此案規劃興建一棟地上30層、地下5層的住商大樓，預估總投資金額達53億元，開發後的收益將全數挹注高雄捷運建設經費，吸引各界投資人目光。

2小時前

雙北4案都更將招標！大安、北投都有

國家住都中心日前舉辦「整合達人2.0計畫」座談會，同時宣布將在今（2025）年第四季公開招標4處都更案，其中包括台北3處以及新北一處，如有意願投入都更的團隊，後續可密切注意公告並參與投標。

3小時前

7歲兒住家裡「每月要付房租」上繳12.5%零用錢　媽親揭原因

美國密西根州一名7歲男童在每月獲得的零用錢之中，必須拿出12.5%作為房租、水電費之用，且他的2名哥哥也不例外。對此，31歲女子薩曼莎（Samantha Bird）說明，在她長大成人期間並未接受太多金融理財教育，如今「想讓孩子們在安全輕鬆的環境中，領先一步」。

4小時前

挪威主權財富基金「砸165億」入主曼哈頓辦公樓　掌握95％持股

全球最大主權財富基金之一的挪威主權財富基金，近期大手筆投資美國商用不動產市場，以約 5.43 億美元（約新台幣165億元）購入美國紐約曼哈頓一棟辦公大樓95%的持股，此舉也顯示出該基金持續看好全球一線城市核心地段的不動產資產價值。

4小時前

住「發財屋」數年...房客發大財買樓下房！作家小彤曝挑租客思路

被封為「愛情天后」的兩性作家小彤，去年才經歷胰臟癌手術與12次化療，期間不斷對自己信心喊話「我要活下去」，如今她會每月照例1次抽血看報告，以確定癌症指數CA199是否偏高，強調「台灣彤姐沒在怕的啦」。而買房買出樂趣的她，在臉書分享了自己當房東的經驗，並說明自己挑選租客的思路。

5小時前

颱風吹飛屋頂鐵皮！VOLVO轎車衰遭砸　屋主辯「不是我家的」仍判賠

颱風天車停門前竟變「風災受害戶」！高雄一名洪姓女子113年間將愛車停在住家附近，未料山陀兒颱風來襲，隔壁住戶屋頂3片鐵皮遭強風吹落，掃中她的VOLVO轎車，造成車頭與車頂等多處毀損，洪女氣得提告求償25萬餘元修車費。但屋主許男否認「鐵皮不是我家的」，還質疑洪女誇大車輛損傷。高雄地院法官根據鄰居證詞與維修證明，判決屋主須賠償洪女23萬3562元。

6小時前

還在繳房貸「長輩催買第2間」！　人妻壓力大：還有2孩要養

對不少年輕人來說，買房不在人生藍圖中，畢竟可怕房價實在難以高攀，一名人妻表示，與老公每月都有6位數的薪水，要養兩個孩子，還有一間還在付貸款的公寓房，但長輩不斷催促再買一間房，這樣的壓力已經持續五年，讓他無奈直呼「為什麼要買這麼多間房子？」貼文掀起熱論。

6小時前

房子不裝冷氣「租得出去嗎？」　過來人曝關鍵：我租過

租房子時，如果沒有冷氣的話，有關係嗎？近日有網友發文表示，他看租屋網時，發現很多物件都沒有冷氣，但即便如此，似乎最後仍有人願意租。貼文曝光後，引起討論，就有網友直言，其實房租才是租不租得出去的關鍵。

7小時前

房價真的跌了！全國住宅價格指數7年來首跌　六都全中

內政部4日公布最新統計，114年第1季全國住宅價格指數為149.03，和上季相比下跌1.29%，這是自107年第3季以來，首次出現指數下滑。同期全國建物買賣登記量僅6萬3,101戶，季減幅度高達20.5%，顯示房市交易明顯降溫。

7小時前

一堆外國人「想買日本房屋、土地」　他列5風險：免費的都不買

近來，有許多外國人開始考慮，購買日本房屋跟土地，甚至發現有不少免費的房屋；然而，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」卻列出5大風險，直言「如果買日本房屋只看價格，真的會後悔。」

7小時前

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

塔式車位「屋主半價40萬」求成..

三合院格局好又清閒「買來當退休..

房市苦日子來了！　專家曝3招便..

屋主開2200萬　「一個月後降..

「台灣最美的風景」恐消失？　超..

「太保勇士」熱議高CP值　豪華..

一堆外國人「想買日本房」　他列..

換約買預售屋！桃園男「2度放鳥..

20年「仁愛帝寶」3戶掛售乏人..

去哪都遠！新社透天「開價150..

ETtoday房產雲

最新新聞more

53億投資案啟動！高雄前金區都..

雙北4案都更將招標！大安、北投..

女向7歲兒子收房租　原因曝光

挪威主權財富基金「砸165億」..

住「發財屋」數年...房客發大..

颱風吹飛屋頂砸轎車　屋主辯「不..

還在繳房貸「長輩催買第2間」！..

房子不裝冷氣「租得出去嗎？」　..

全國住宅價格指數7年首跌　六都..

一堆外國人「想買日本房」　他列..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366