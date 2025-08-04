台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票





▲位於海線地區小有名氣的合總建設，爆出資金周轉不靈，以全勝建構營造公司發函給協力廠商，並通知全面停工。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於海線地區小有名氣的合總建設，爆出資金周轉不靈，以全勝建構營造公司發函給協力廠商，期盼協力廠商等待3個月調度資金，信件一發引起廣大討論，甚至有預售屋已購客醞釀退戶。實際聯繫到下游廠商，對方證實已被跳票。

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實際走訪，接待中心大門緊閉，記者聯繫上下游協力廠商，也證實被跳票的訊息，該名商家說：「實際上在跳票前都很正常，該建商的建案也都傳出佳績，對於為什麼會跳票，公司還要去問清楚，目前聽到的是業者承諾3個月內會解決。」

經查，該建商一條龍，自營造、建商、銷售都是集團式經營，北中南都有個案推出，共計交屋與興建中個案共13案，近年重壓台中海線，沙鹿推出6案、龍井2案，目前沙鹿已交屋4案，規模並不小，也還有2個興建中以及持續銷售個案，並非地方中小型建商。

▲該建商一條龍，自營造、建商、銷售都是集團式經營，北中南都有個案推出，共計交屋與興建中個案共13案。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，海線在地建商說：「其實他們在當地算是外地建商，總部設在新北，大概是7、8年前在沙鹿獵地推案，每案基地規模大概落在千坪上下，規劃百戶左右，在沙鹿並不算小。」

實際查詢，該建商從沙鹿斗潭路周邊開始，一路從1字頭開始推案，經過幾年醞釀，再轉戰沙鹿成衣商圈，該建商首案過去建商出售均價價格約17萬元，但到了2025年轉售都已突破3字頭。

而最新興建中的系列建案，目前結構體到8樓左右，規劃1~2房，坪數17~24坪，預計完工日2028年6月，實價登錄揭露該案成交均價已來到35萬元，總價落在700~1000萬元左右，自去年開案巧遇919金龍風暴，目前銷售僅8筆。

▲該建商從沙鹿斗潭路周邊開始，一路從1字頭開始推案，經過幾年醞釀，再轉戰沙鹿成衣商圈。（圖／記者陳筱惠攝）

另外「合總峰光」分為2區銷售，位於龍井區沙田路六段，2案都規劃58 戶、設計2~3房、25~36坪，2025年才開案，成交均價32萬元，總價落在千萬元上下，分別銷售9戶、13戶。

海線地政士則透露：「中小型建商現在除了土融以外，也一直找銀行借錢，受到景氣政策影響，真的蓋不出來，尤其以前都主打低自付或零工程款吸引買氣的建案，等到蓋好行情也井噴，但現在這個模式已經玩不起，等於搬石頭直接砸到自己的腳。」

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