6千萬買豪宅交屋2年！女卻要花錢租房崩潰：室內飆30℃像桑拿房

▲▼買房,房屋,房子,租屋,看房,臥室。（圖／CFP）

▲新家2023年交屋，到了去年夏天，女子才發現中央空調根本沒修好。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸浙江省杭州一名陳姓女子砸下將近1500萬人民幣（約新台幣6284萬元）買下豪華住宅，大小約232平方公尺（約70坪），還以為能開心入住，沒想到房子交屋快2年還住不了。原來家裡中央空調出現故障情形，空調開16度，但室內溫度卻直飆30多度，讓她氣炸直呼「這房子夏天像桑拿房一樣，非常非常熱」。

綜合陸媒報導，陳女士買的這間房子就在杭州亞奧城，當初2023年11月交屋時，驗屋人員就發現空調有問題，但當時因為工作忙，沒顧得上中央空調問題。怎知到了去年夏天，她一去新家才發現中央空調根本沒修好。

「我開16度，但整個房間的溫度30多度，一直降不下來」，陳女士氣憤表示，「花了1500萬（人民幣）買了這間房，空調是壞的，夏天根本住不進來，我只能在外面花錢找地方住」。更讓她不解的是，她到樓上樓下鄰居家確認情況，卻發現他們的冷氣都正常，就只有自己家的冷氣壞掉。

當地記者實際到現場測試，陳女士把冷氣都設定在20.5度，門窗關上半個多小時後，冷氣面板顯示室內溫度為31度。這讓她無奈地說，她的訴求很簡單，就是希望開發商能把冷氣修好，讓家裡能像正常房子一樣涼快。

據了解，陳女士家使用的是日立中央空調。對此，日立客服表示，需要派工程師檢測後才能確認問題。開發商提到，目前檢測結果並無異常，但他們會再次與陳女士約時間進行更全面的檢測，如果確認有問題就會積極維修，讓她能盡快入住。

關鍵字：買房空調冷氣浙江杭州

