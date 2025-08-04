購屋族3月買千萬宅　5月同棟便宜200萬「心碎想解約」

▲有網友自曝3月購入1間4年屋，成交價1036萬元，不料看到同棟5月實登後，認為自己買貴200萬元。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣冷，房價陸續出現下修，有網友自曝3月購入1間4年屋，成交價1036萬元，已付60萬元簽約金，不料看到同棟5月實登後，認為自己買貴200萬元，心都涼了半截，忍不住上網問是否該直接解約？信義房屋專家提醒，解約除了簽約金還有其他隱形成本需考慮。

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原PO在網路論壇《Dcard》發文，分享自己今年3月購買1間4年屋，成交價1036萬元，已付了60萬元簽約金，沒想到他看到5月同棟的實價登錄後，認為自己買貴約200萬元，忍不住上網問是否簽約金該送給賣家，直接小賠解約？

他坦言，跟屋主購過代書簽約後，目前房貸流程已接近完成，並需付2成自備款，他自認3月購屋買貴一點點，但誰也不知道房市會突然急凍那麼多，3月跟5月購屋就差了200萬元。

PO文一出引發網友熱議，一名網友直言「你當股票當沖？」質疑其操作心態，其他網友建議他可與屋主溝通，若是自住需求，房價波動影響有限，解約是現賠，還兩手空空。原PO無奈回覆「遇到了沒辦法，不想買了直接賠200萬元。」

▲買方在考慮解約前，應詳細比較同棟大樓的實際條件差異。（示意圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高一區協理周清源指出，若此時解約，原PO不僅會損失60萬元簽約金，還需負擔仲介服務費用。以該案而言，服務費約為房價的1~2%，約10~20萬元不等，若買方已將2成自備款匯入履約專戶，解約時這筆2成自備款也會被沒收。

若是屋主自售，只透過代書買賣，除了簽約金也要負擔代書服務費約2萬元，周清源建議，買方在考慮解約前，應詳細比較同棟大樓的實際條件差異，包括樓層、方位、裝潢狀況等因素，不能僅以總價進行比較。

周清源說：「房子坪數一樣，但樓層、景觀、裝潢等條件不同，價格自然會有差異。」但若是比較後，覺得條件相差不多，價差達200萬元，換算後覺得解約損失比較少，解約不失為一個選項。

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