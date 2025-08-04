比A4紙還小！0.0275坪土地拍出破紀錄成交價　得標者215元買到

▲比A4紙還小的土地，以215元台幣拍賣標出。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

韓國春川市近日出現一起極為罕見的土地拍賣案：一筆面積僅0.091平方公尺（約0.0275坪）的土地，於7月28日在春川地方法院（춘천지방법원）進行拍賣，起標價格為5,670韓元（折合新台幣約122.3元），最終由一名投標者以1萬韓元（折合新台幣約215.8元）得標。這塊土地的大小約為邊長30公分的小正方形，比一張A4紙還小，是11人共有的1平方公尺土地中的一小部分。而這筆拍賣同時刷新韓國拍賣史上「面積最小」、「估價最低」與「成交價最低」三項紀錄，引起廣泛關注。

根據《韓聯社》報導，該筆土地位於牧場用地範圍內的一段道路，原由債務人持有，後由金融機構為回收債權目的，一併納入拍賣資產。由於這塊土地缺乏實質使用價值，因此並不適合作為主要的債務回收項目。法律法人明道（법무법인 명도）拍賣研究所所長姜恩鉉（강은현）指出，雖然拍賣市場中各式各樣的房地產交易屢見不鮮，但像這種面積極小、估價極低的持分土地仍屬罕見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次拍賣的投標保證金僅需567韓元，為史上第三低的金額，而最終成交價為估價的176.37%。若得標者順利繳清尾款，這筆交易將正式寫下拍賣史上的「三低紀錄」。拍賣平台Ggizi Auction（지지옥션）也公布了該筆土地的現場照片，並提醒媒體不得將照片用於轉售或建立資料庫。

回顧過去紀錄，先前面積最小的拍賣土地為2020年4月於中央地方法院（중앙지법）拍出的首爾銅雀區黑石洞（서울 동작구 흑석동）一筆共有地，面積僅0.1平方公尺，吸引9人投標，最終以699,000韓元成交，為當時估價229,450韓元的約304.6%。

至於估價最低的紀錄，則出現在2023年5月拍賣的全羅南道莞島郡金堂面加鶴里（전남 완도군 금당면 가학리）一筆1.8平方公尺的道路，當時估價為14,525韓元，經過5次流標後最終以21,000韓元成交，成交比為144.58%。

而成交價最低的紀錄則發生於2002年3月，地點為忠清南道唐津市牛江面松山里（충남 당진시 우강면 송산리）一筆33平方公尺的田地，該案經歷4次流標，最終於當年8月的第5次拍賣中以18,100韓元成交，成交比僅為6.09%，創下拍賣史上最低成交價紀錄。

此外，2025年7月9日也曾出現一筆面積8.4平方公尺、位於慶尚南道梁山市上北面（경남 양산시 상북면）的水田，以11,000韓元成交，但該交易最終未獲法院核准，未能列入正式拍賣紀錄。儘管這類極小面積、極低價的拍賣案件屬特殊案例，但隨著金融機構處理不良資產的頻率增加，未來類似狀況仍可能陸續浮現。

延伸閱讀

▸ 21歲女主播散步慘遭水泥塊砸死 男友悲吐：下輩子再愛妳

▸ 女子穿吊帶裙搭高鐵 收警察小卡提醒！她看了好暖

▸ 原始連結