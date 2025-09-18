爸幫出900萬頭期款！老婆「1原因」不願分攤家用　網搖頭：賣掉吧

▲爸爸幫忙出了900萬元的頭期款。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我想問就算今天沒有買房，難道租房子不用租金嗎？」一名網友發文表示，他和老婆買房時，選了超出預算的房子，所以後來爸爸就幫忙出了900萬元的頭期款，而房子則是買他的名字。只是沒想到，兩人婚後的開銷幾乎由他負責，只要想請老婆幫忙，對方就會提起這件事，「說房子是我的名字，為什麼要幫忙？」貼文曝光後，引起討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，要結婚時，老婆要求買房時要「聯名」，且會幫忙出一點頭期款，然而對方喜歡的房子，實在超出預算太多，所以老婆就要他回家請求支援。在這之後，爸爸就幫忙出了900萬元的頭期款，至於房子則是買原PO的名字。

原PO透露，家裡9成的開銷都由他負責，有了小孩之後，保母、保險費也都是他來扛，老婆則偶爾分攤小孩的奶粉、尿布錢，「但我幾乎每個月都月光」。也因為這樣，如果有一些突發的支出，原PO就會想請老婆幫忙分擔家用，只是沒想到，對方卻總說房子是他的名字，為什麼要幫忙？

對此，原PO便感到不解，如果兩人今天沒有買房，在外租屋就不用租金嗎？「每次只要開口希望她在開銷較大的時候，幫忙分攤，每次都說房子是我的名字」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「公公都支援買她心目中的房子，沒讓她出半毛房錢，她還想怎樣」、「她自私又貪心，不過你也是沒把關好，買超出自己能力太多的房子」。也有網友認為，「夫妻本就是互相，房子她要求好的，又不幫忙分攤家裡其他開銷。如果真不行不是離婚就是賣掉房子，換能力能支付的房子吧」。