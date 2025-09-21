16坪中古屋「裝潢200萬起跳」　他嚇壞曝需求：找統包就好？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳致平攝）

記者周亭瑋／綜合報導

對許多人來說，不只高昂房價讓人卻步，連裝潢費都超貴。一名網友坦言，16坪的30年中古屋，光是基本的裝潢就要200萬起跳，嚇得他萌生找統包的念頭，也發文求問「全部預算能不能在100萬以下？」

網友在「買房知識家」發文提到，交屋一周就遇到難題，30年室內16坪的中古屋，找裝潢公司談，設計師建議要全部翻新，工程費每坪最基本的12萬，加裝潢的5千元，這樣基本就要200萬起跳。

他進一步透露，房子沒有漏水的問題，隔間也無須改變，主要工程包括整間1.5坪浴室翻修、地磚壁磚空心鼓起的地方重舖、管線重拉、改插座和燈具位置以及油漆。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

原PO接著求問道，「小坪數是不是應該找當地有點口碑的統包就好，全部預算能不能在100萬以下？另外再找家具行、廚具公司、鋁門窗業者，幫我裝廚具和系統櫃（改些格式）、乾式作窗等，只能笑我自己新手買房沒有經驗，就爬文盡量找資訊和求教，先謝謝大家指導方向了。」

對此，網友們紛紛回應，「預算不是設計師告訴你要多少，應是你跟設計師說準備花多少，然後要另外留至少10%追加」、「太貴了，多詢問幾間，軟裝就可以了，我全木的也才300萬，室內70幾坪」、「建議請設計師畫圖就好，自己找統包」、「換一家估看看，俗話說貨比三家不吃虧」、「我裝修室內35坪，也用滿基礎的就要270萬，原有裝潢全拆、重做地板、水電重拉、廚房、二間浴室重做，我還沒做什麼櫃子」。