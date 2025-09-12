21歲繼承6間房、3000萬！　男吐心聲：真的很痛苦

▲男子繼承6間房子和400萬馬幣，但他卻開心不起來。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名男子在臉書發文表示，在他的外公、外婆以及爸媽等親人全數離世之後，他在21歲那年繼承豐厚財產，擁有6間房子和400萬馬幣（約新台幣3000萬元），但他卻開心不起來，還捨不得花錢，天天吃泡麵。

noodou報導，男子稱由於家人離世的關係，他的情緒相當低落，變得越來越封閉，不願出門也不想說話，雖然知道這些資源對許多人來說是難得的幸運，但「我有了錢，卻沒有了家人，沒有人可以分享或依靠」。

男子也說，他至今不敢把房子租出去，也不敢亂花錢，只是把所有錢都存成定存，認定這是家人們辛苦一輩子換來的命根錢，「我不是在炫耀什麼，我只是……真的很痛苦。我沒有方向，也不知道自己能撐多久，只是想找個地方透口氣，想問問看，我該怎麼辦？」

此文一出引發網友討論，不少人歪樓把重點放在大筆遺產上，開玩笑稱「來姐姐的懷抱」、「你不介意的話，我可以當你親人」、「（錢）花完，你就踏實了，踏踏實實去賺錢了」、「如果有需要，我可以當你爸，要不然你當我爸也行」。

不過當然也有部分網友給出建議，鼓勵他堅強起來，多出門走走、去旅行，認識不同的人事物，或是尋找另一半建立新的家庭，「人只能靠自己改變，別人是幫不了的」、「利用他們留給你的錢，去進修提升自己的方方面面，參與社會工作，多結交朋友，你會找到人生目標的」。