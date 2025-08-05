放棄年租360萬　「冒煙的喬」房東開2.5億賣金雞母

▲知名連鎖餐廳「冒煙的喬」五福店位於鹽埕區，主打美墨料理，開店多年，深受觀光客、在地人喜愛，近期永久停業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

鹽埕區是高雄知名觀光景點，知名連鎖餐廳「冒煙的喬」五福店位於鹽埕區，主打美墨料理，開店多年，深受觀光客、在地人喜愛，近期永久停業，不少老顧客都相當震驚，舊址房東開出2.5億元出售，成為目前鹽埕最貴待售店面。

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多 律師教戰5大「分手護身符」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「冒煙的喬」五福店位於鹽埕區五福四路，開店至少10年，該店面為地上5樓的建物，1樓作為餐廳使用，2~5樓則是同集團的「冒煙的喬就是公寓」，餐廳主打美式及墨西哥等多種料理，相當受老顧客歡迎，近期永久停業。

▲該店面2014年5月以每月30萬元出租，日前貼出「搬遷啟示」公告，將搬遷到美術館特區，新增美術館店。（圖／記者張雅雲攝）

根據實價登錄資料，該店面2014年5月以每月30萬元出租，日前貼出「搬遷啟示」公告，整棟目前正拆除裝潢中，而五福店撤出後將搬遷到美術館特區，新增美術館店，屋主已開價2.5億出售，換算投報率約1.4%，為目前鹽埕最貴待售店面。據查，屋主具不動產開發公司投資背景。

根據銷售資料顯示，該棟透天為地上5樓，地坪109.8坪、建坪541坪，屋齡55年，土地使用分區為商5用地，換算地價227.68萬元。在地仲介透露，該棟透天2年前就曾開出2.5億元出售，總價門檻高，至今一直未售出。

▲鹽埕區多屬土地價值高的商3~商5用地，加上建物具都更、危老重建整合紅利，近年開始吸引建商收購透店用來開發。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，鹽埕區因為有駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等景點，又有輕軌、捷運，交通非常方便，加上該區知名老店非常多，近年又是舉辦不少大型演唱會的熱門景點，觀光人潮絡繹不絕，雖然鹽埕區的店面屋齡高，但價值逐漸提升。

鹽埕區多屬土地價值高的商3~商5用地，加上建物具都更、危老重建整合紅利，近年開始吸引建商整合收購透店用來開發，2020年興富發入手華王大飯店的土地交易價格每坪約143.5萬元，因基地方正完整，可直接開發，地價衝上鹽埕新高。

店面小檔案 位置 鹽埕區五福四路 地坪 109.8坪 建坪 541坪 月租金 30萬元 開價 2.5億元 現況 空置 屋主 不動產開發投資公司

▲店面小檔案。（ETtoday製表）

陳揚智說：「近年建商收購五福四路店面，換算單坪地價約100~120萬元水準，該區以透天店面為主，屋齡40年起跳，地坪20坪，月租金5~6萬元。」不過該棟透天若要改建，必須新買家持續整合左右透天後一起開發，雖土地強度更具效益，也拉長整合時間，推估短期仍是先以收租為主，未來若推案房價至少也要4字頭起跳。

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多 律師教戰5大「分手護身符」