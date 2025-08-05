ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

坤悅砸9.75億買彰化廢墟　打造親子打卡景點

記者陳筱惠／彰化報導

彰化市最新網紅、親子景點「芊動彰化 親子園區」，這塊基地早期為台汽客運彰化車站，2011年台汽客運正式解散後，該塊土地歷經多次轉手，客運大樓更成為廢墟探險家的最愛，2023年台中建商買進後，近期大變身，成為親子園區。

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多　律師教戰5大「分手護身符」

▲▼芊動彰化,親子園區,彩繪城市,坤悅,房市發展,台汽彰化 。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化市最新網紅、親子景點「芊動彰化 親子園區」背後推手為台中建商。（圖／記者陳筱惠攝）

這塊基地早期為台汽客運彰化車站總面積1676坪，不僅過去作為停車場，還有一棟車站大樓，不過在2011年台汽客運正式解散後，土地由地方士紳買下，再歷經多次易主，最終於2023年由上櫃建商坤悅開發購入。

當時坤悅以約9.75億元購入，拆算土地單價約60萬元，如今建商將基地大變身，再砸800萬元佈置，包含將圓形的客運大樓改為會發光的大樹，基地周邊也都是充滿童趣的拍照打卡熱點。

▲▼芊動彰化,親子園區,彩繪城市,坤悅,房市發展,台汽彰化 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「芊動彰化 親子園區」正式開放展期到年底 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼芊動彰化,親子園區,彩繪城市,坤悅,房市發展,台汽彰化 。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪，坤悦開發命名為「芊動彰化 親子園區」正式開放，不僅有高樓彩繪，大大的彰化好吃好玩地圖、雲朵公車，相當吸睛，坤悅開發董事長陳丕岳坦言：「這塊基地預計將取得建照，也趁著這段時間，做裝置藝術、市容美化，希望鄰里共好，而此次也是公司第一次進彰化市區推案，預計展期到年底。」

據悉，未來該基地將規劃將有望成爲「彰化市最高大樓」，未來拿取拆除執照、建照後，基地內的所有建築，包括彩繪牆都將走入歷史，建商以文創意象為新案聚集人氣、曝光基地品牌，最快有望明年春季後開發。

項目 內容
基地早期用途 台汽客運彰化車站，總面積1676坪，作為停車場及車站大樓使用。
土地變遷 - 2011年台汽客運解散，土地由地方士紳買下。
- 經多次易主，最終於2023年由坤悅開發購入。
土地購入價格 - 2023年坤悅開發以約9.75億元購入，土地單價約60萬元/坪。
基地改造內容 - 投資800萬元進行基地佈置。
- 圓形客運大樓改造為會發光的大樹。
- 周邊設置童趣拍照打卡熱點。
命名 「芊動彰化 親子園區」
特色裝置 - 高樓彩繪。
- 彰化好吃好玩地圖。
- 雲朵公車等吸睛設施。
建商計劃 - 預計取得建照後推案
- 在展期內進行裝置藝術、市容美化，促進鄰里共好。
展期 預計展期至2025年底。

▲彰化台汽轉運站小檔案 。

目前坤悅開發線上銷售個案計有南屯區「君睿」、南區「坤悅語文心」、太平區「坤悅涵仰」、后里區「坤悅禮御」、員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」、「坤悅沐光墅」與北屯區「坤悅‧泊岳」等。

據了解，此次為坤悅開發進軍北彰化首案，過去坤悅在員林、埔心都有推出作品，面對近期房市景氣，陳丕岳也認為：「房市進入價修量縮與理性評估階段。當銀行管控房貸水位，購屋需求也加速回歸基本面，市場進入『量縮』格局，順應房市發展趨勢，公司還是保持審慎樂觀態度。」

▲▼芊動彰化,親子園區,彩繪城市,坤悅,房市發展,台汽彰化 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲彰化市過去台汽車站大樓被視為廢墟，如金改裝為具生命力的大樹。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，2025年貌似是彰化廢墟翻身的一年，包含過去相當知名的彰化廢墟「北喬友、南黃金」也都進入拆除重建的時程，其中喬友大樓因疫情期間發生大火，造成人員傷亡，已被縣政府強制拆除，黃金帝國大樓也已開拆，未來即展開推動公辦都市更新重建，同步規畫招生作業，預計興建樓高22層、地下4樓的住商大樓。

彰化縣政府建設處處長陳昌茂指出：「這兩案在公部門帶頭下進行都市更新，加上公有土地導入讓所有權人相對願意參與重建，也讓精華地洗刷過去鬼樓、廢墟的稱謂。」

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多　律師教戰5大「分手護身符」

關鍵字：芊動彰化親子園區彩繪城市建商投資房市發展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

購屋被推銷買3樓送平車　網憂：「管線轉折」會爆管嗎

有網友在臉書發文，透露看屋時，代銷一直推薦她入手3樓，並強調現在新大樓管路均已重新設計，「不會再有阻塞問題」，並表示2樓也已售出，甚至加碼原PO若入手3樓，再送1個免費B2大車位，價值185萬元，讓她忍不住上網發問「低樓層的污水管真的不阻塞嗎？」

3小時前

坤悅砸9.75億買彰化廢墟　打造親子打卡景點

彰化市最新網紅、親子景點「芊動彰化 親子園區」，這塊基地早期為台汽客運彰化車站，2011年台汽客運正式解散後，該塊土地歷經多次轉手，客運大樓更成為廢墟探險家的最愛，2023年台中建商買進後，近期大變身，成為親子園區。

4小時前

放棄年租360萬　「冒煙的喬」房東開2.5億賣金雞母

鹽埕區是高雄知名觀光景點，知名連鎖餐廳「冒煙的喬」五福店位於鹽埕區，主打美墨料理，開店多年，深受觀光客、在地人喜愛，近期永久停業，不少老顧客都相當震驚，舊址房東開出2.5億元出售，成為目前鹽埕最貴待售店面。

6小時前

「頂禾園」10年餘屋終於脫手　豪客砸2.8億當余文樂鄰居

中正區頂級豪宅「頂禾園」暌違4年再現交易，在地豪客砸2.8億元無貸款買進5樓，當港星余文樂鄰居。值得關注的是，本次5樓戶交易買方以無貸款購入，財力驚人，另外該戶為建商擺了10年的餘屋。

7小時前

董娘卡位！　「高雄土地婆」7億入手燕巢4000坪路地

京城集團董娘再出手獵地，根據實登，燕巢有4000坪道路用地，包含15筆地號，6月以7億元成交，換算單價為17萬元，甚至比一般住宅用地還高。買方為蔡姓自然人，據查，為京城集團董事長蔡天贊老婆蔡薛美雲。

7小時前

桃園淪「空屋熱區」　中壢1.8萬宅總數最多、龜山增加最多

高雄市為七都中空屋（低度用電住宅）增加最多的縣市，進一步觀察全台各行政區，空屋增加最多的是龜山區，年增1888宅，而總空屋數最多的行政區也在桃園，中壢區達1.8萬宅。

8小時前

複製首爾「最有錢街道」模式　新北市1條路具成長潛力

國際城市中的一條關鍵主幹道，往往成為其政經重心。以首爾的乙支路為例，從過去的古城牆外圍小道，隨著政府遷入市政廳、中央銀行與大型金融機構進駐，發展成如今首爾「最有錢的街道」之一。不少開發商以此做為借鏡，映照出一套可被複製的CBD成長脈絡。

10小時前

出國人次狂飆逼750萬　3大航空城房市詢問度增

根據交通部觀光署最新統計，1至5月國人出國人次已逼近750萬大關，反映出國際旅遊需求強勢回溫。隨著北、中、南3大國際機場陸續展開擴建工程，航空城經濟效應持續發酵，帶動周邊區域快速發展。

10小時前

桃園大溪「妒夫殺妻」凶宅出售！　網友看完嚇呆：真的凶

桃園大溪一間45年屋齡的透天厝因去年發生「妒夫殺妻案」成了凶宅，近日被房仲放上網路以420萬出售，卻引發網友熱烈討論。有人直呼屋況「慘烈」，連價格都「比凶殺還凶」。

15小時前

台中知名建商爆停工　內政部公布掌握「4案」

台中一間營造廠因與建商資金周轉困難，爆發停工事件，對此，內政部表示，現已掌握該建商於台中市有3處銷售興建中之預售屋建案，其履約擔保方式均採同業連帶擔保，另有雲林縣1處建案，已取得使用執照，現正辦理移轉過戶登記中。

19小時前

【驚悚崩塌瞬間】不敵土石流地基再度滑落！台南柳營民宅撕裂秒崩

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶..

台中知名建商爆全面停工　下游廠..

預售屋解約風暴席捲全台　消基會..

3人湊1億買竹科金山街套房　前..

新研究：住海邊平均壽命多1年　..

桃園大溪「妒夫殺妻」凶宅出售！..

台中建商3案停工　預售屋「同業..

台中知名建商爆停工　內政部公布..

獨／週轉不靈3案停工　建商：需..

桃園淪「空屋熱區」　中壢1.8..

ETtoday房產雲

最新新聞more

購屋被推銷買3樓送平車　網憂：..

坤悅砸9.75億買彰化廢墟　打..

放棄年租360萬　「冒煙的喬」..

「頂禾園」10年餘屋終於脫手　..

董娘卡位！　「高雄土地婆」7億..

桃園淪「空屋熱區」　中壢1.8..

複製首爾「最有錢街道」模式　新..

出國人次狂飆逼750萬　3大航..

桃園大溪「妒夫殺妻」凶宅出售！..

台中知名建商爆停工　內政部公布..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366