坤悅砸9.75億買彰化廢墟　打造親子打卡景點

記者陳筱惠／彰化報導

彰化市最新網紅、親子景點「芊動彰化 親子園區」，這塊基地早期為台汽客運彰化車站，2011年台汽客運正式解散後，該塊土地歷經多次轉手，客運大樓更成為廢墟探險家的最愛，2023年台中建商買進後，近期大變身，成為親子園區。

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▲彰化市最新網紅、親子景點「芊動彰化 親子園區」背後推手為台中建商。（圖／記者陳筱惠攝）

這塊基地早期為台汽客運彰化車站總面積1676坪，不僅過去作為停車場，還有一棟車站大樓，不過在2011年台汽客運正式解散後，土地由地方士紳買下，再歷經多次易主，最終於2023年由上櫃建商坤悅開發購入。

當時坤悅以約9.75億元購入，拆算土地單價約60萬元，如今建商將基地大變身，再砸800萬元佈置，包含將圓形的客運大樓改為會發光的大樹，基地周邊也都是充滿童趣的拍照打卡熱點。

▲「芊動彰化 親子園區」正式開放展期到年底 。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪，坤悦開發命名為「芊動彰化 親子園區」正式開放，不僅有高樓彩繪，大大的彰化好吃好玩地圖、雲朵公車，相當吸睛，坤悅開發董事長陳丕岳坦言：「這塊基地預計將取得建照，也趁著這段時間，做裝置藝術、市容美化，希望鄰里共好，而此次也是公司第一次進彰化市區推案，預計展期到年底。」

據悉，未來該基地將規劃將有望成爲「彰化市最高大樓」，未來拿取拆除執照、建照後，基地內的所有建築，包括彩繪牆都將走入歷史，建商以文創意象為新案聚集人氣、曝光基地品牌，最快有望明年春季後開發。

項目 內容 基地早期用途 台汽客運彰化車站，總面積1676坪，作為停車場及車站大樓使用。 土地變遷 - 2011年台汽客運解散，土地由地方士紳買下。

- 經多次易主，最終於2023年由坤悅開發購入。 土地購入價格 - 2023年坤悅開發以約9.75億元購入，土地單價約60萬元/坪。 基地改造內容 - 投資800萬元進行基地佈置。

- 圓形客運大樓改造為會發光的大樹。

- 周邊設置童趣拍照打卡熱點。 命名 「芊動彰化 親子園區」 特色裝置 - 高樓彩繪。

- 彰化好吃好玩地圖。

- 雲朵公車等吸睛設施。 建商計劃 - 預計取得建照後推案

- 在展期內進行裝置藝術、市容美化，促進鄰里共好。 展期 預計展期至2025年底。

▲彰化台汽轉運站小檔案 。

目前坤悅開發線上銷售個案計有南屯區「君睿」、南區「坤悅語文心」、太平區「坤悅涵仰」、后里區「坤悅禮御」、員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」、「坤悅沐光墅」與北屯區「坤悅‧泊岳」等。

據了解，此次為坤悅開發進軍北彰化首案，過去坤悅在員林、埔心都有推出作品，面對近期房市景氣，陳丕岳也認為：「房市進入價修量縮與理性評估階段。當銀行管控房貸水位，購屋需求也加速回歸基本面，市場進入『量縮』格局，順應房市發展趨勢，公司還是保持審慎樂觀態度。」

▲彰化市過去台汽車站大樓被視為廢墟，如金改裝為具生命力的大樹。（圖／記者陳筱惠攝）



不過，2025年貌似是彰化廢墟翻身的一年，包含過去相當知名的彰化廢墟「北喬友、南黃金」也都進入拆除重建的時程，其中喬友大樓因疫情期間發生大火，造成人員傷亡，已被縣政府強制拆除，黃金帝國大樓也已開拆，未來即展開推動公辦都市更新重建，同步規畫招生作業，預計興建樓高22層、地下4樓的住商大樓。

彰化縣政府建設處處長陳昌茂指出：「這兩案在公部門帶頭下進行都市更新，加上公有土地導入讓所有權人相對願意參與重建，也讓精華地洗刷過去鬼樓、廢墟的稱謂。」

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