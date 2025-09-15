夫妻離婚！男私自賣女兒名下房產　遭判賠近5000萬

▲男子私自把未成年女兒名下房產過戶給自己後變賣，遭判賠1160萬人民幣。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸北京市一名男子與妻子離婚之後，私自把未成年女兒名下房產過戶給自己後變賣給他人，根據法院最新判決，父親必須賠償女兒1160萬人民幣（約新台幣4890萬元）。

新京報報導，王男與張女2007年以女兒王粒（化名）名義買房，女兒獲得房屋所有權，這對夫妻離婚之後，女兒跟隨父親生活。但到了2016年8月，王先生在女兒不知情的狀態下，偷偷代女兒簽下房屋贈與合約，將房產轉到自己名下後售出。直到2023年，女兒才在不動產登記中心發現此事，決定採取法律行動，向父親索賠。

王男辯稱，把房子過戶是為了貸款籌措女兒留學資金，且因為與前妻離婚，需要支付費用給對方，這才把房子賣掉。不過張女認為，王男在離婚後短短幾日內就辦理過戶手續，屬於侵害未成年人財產的行為。

經審理，北京市海淀區人民法院認定，這間房子屬於女兒個人財產，身為女兒的法定監護人，卻在做出與被監護人利益有關的決定時，未徵得本人同意，不尊重被監護人的真實意願，這不僅侵害女兒財產權益，更有違公序良俗。

法院判決王男贈與合約無效，必須賠償女兒1160萬人民幣。王男事後提起上訴，二審法院維持原判。

