老字號江浙菜突歇業　8千萬店面再現「萬售之王」

記者項瀚／台北報導

擁超過30年歷史的永和「浙江金福樓餐廳」去年底突宣布歇業，令在地人錯愕與不捨，登上新聞媒體版面。該店面目前閒置中，房東以8250萬元開價求售。專家分析，該店面地段佳，開價符合行情，但屋況不是太好，加上坪數大，出租去化仍有一定挑戰性。

▲擁超過30年歷史的永和「浙江金福樓餐廳」去年底突宣布歇業，令在地人錯愕與不捨。（圖／記者項瀚攝）

開業超過30年、位於永和的合菜餐廳「浙江金福樓餐廳」在去年底突宣布歇業，在地鐵粉們直呼：「真的可惜」、「太傷心了」、「這是奶奶的愛店啊」。而餐廳歇業消息也引發熱議，躍上多家新聞版面。

「浙江金福樓餐廳」店面在《591房屋交易網》上求售，1+2樓權狀93坪，開價8250萬元。記者實地走訪，該店閒置中，外牆、柱子上還能見到過去浙江金福樓的圖片看板。

不具名在地房仲表示，該店面屋主與「浙江金福樓」經營者是不同人，由於餐廳不營業了，加上房東年紀也大了，便想出售，並沒有想進一步先出租的打算。

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示，「浙江金福樓」位於福和路、靠近中正路口，車流量大，算是永和相當熱鬧的地段，區域空置店面也不多，店面效益佳。

林明賜指出，「浙江金福樓」隔壁店面1樓在去年以5680萬元交易，換算單價134萬元，而「浙江金福樓」是1+2樓一起賣，若1樓單價抓134萬元，那麼2樓則在5字頭，因此總價開8250萬元還算是合理。」

▲福和路店面行情對照整理。（表／記者項瀚製）

不過，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，雖然「浙江金福樓」地段條件不錯，開設餐飲、超商、診所都適合，但1+2店面坪數接近百坪，且屋況不是太好，恐怕會成為招租上的抗性。

葉沛堯進一步指出，「浙江金福樓」屋齡已達40年，且位於12層大樓，都更改建難度相對較高，要吸引買方出手，就得有不錯的租金投報，在當前相對高利的情況下，投報可能要抓到3%以上，以8000萬元總價來算，月租就得達20萬元，在如今商圈型店面也不是特別熱絡的情況下，具有一定的挑戰性。

▲「浙江金福樓餐廳」位於福和路、中正路口，相當熱鬧。（圖／記者項瀚攝）

