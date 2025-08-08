七都成屋總價中位數走跌　最慘2縣市縮水14~15%

▲對比去年上半年，七都成屋購屋總價中位數全面走跌。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

對比去年上半年，七都成屋購屋總價中位數全面走跌，其中過去房價漲勢兇猛的高雄、新竹縮水最嚴重，年減幅來到14~15%。另外若比較去年下半年，桃園竟不減反增0.8%，相對有撐。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

永慶房產集團比較七大都會區2025上半年、去年同期的總價中位數，房價全面出現下跌。其中，高雄與新竹縣市跌最慘，跌幅來到14~15%。

新竹縣市從去年上半年的1400萬元下修至1188萬元，年跌幅達15.1%，是七都之最。高雄市則是從955萬元跌至820萬元，年減幅達14.1%，房價下修情況明顯。

▲2024年至2025年上半年七都成屋總價中位數變化。（圖／永慶統計）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「新竹縣市過去受惠於半導體產業蓬勃發展與高收入人口移入，新竹房價漲幅十分快速，在去年甚至一度超越新北市，成為七都總價中位數第二高的縣市，也由於高收入人群聚集，竹北、新竹市中心頻現高總價的新建案。」

陳金萍接著表示：「隨著近期新青安補助與房貸利率條件逐步收緊，房價負擔能力備受考驗，加上經濟未來前景不明，市場觀望氣氛濃厚，買方出手趨於保守，市場快速降溫，使原先房價漲多的區域率先回調，賣方不得不下修價格以利出售，導致總價出現明顯修正。」

至於高雄，陳金萍表示：「高雄市過去幾年房市受惠於科技題材、區域重大建設利多及人口回流，價格一度快速攀升，價格已逐步超出在地首購與換屋族的負擔能力，在央行進行管制後，房市也快速降溫。」

值得關注的是，若以2025上半年對比2024下半年，只有桃園成屋購屋中位數沒有下跌。東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示：「雖然桃園房價也上升不少，但對比雙北還是有很大的差距，因此外溢買盤持續湧入，這些客戶跑到桃園，單價變低，自然不會買太小坪數，這也是桃園總價中位數相對有撐的主因之一，桃園的總價還是相對負擔輕很多。」

