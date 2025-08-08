限貸回溯生效　他管制前入手第2屋求解套

▲有網友透露，第2屋貸款只剩5成，現階段無法順利出售第1房，疑惑這種「因政策限制導致貸款不足」，是否不可歸責買賣雙方，可無條件解約？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近期限貸令鬧得人心惶惶，有網友在臉書粉絲專頁PO文，透露手上有1間房屋正在繳房貸，去年又入手1戶預售屋，原本打算換屋，但現階段無法順利出售第1房。該網友疑惑，這種「因政策限制導致貸款不足」，是否不可歸責買賣雙方，能否據此向建商要求無條件解約？

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書《買房知識家》求助，透露目前手上已有1間房屋正在繳納房貸，去年又購買了1間預售屋，原本打算換屋，但現階段無法順利出售第1間房。

該網友指出，根據與建商簽訂的合約，建商承諾會協助貸款8成，不過他擔心實際辦理時，銀行僅願意核貸5成，由於近期限貸令影響貸款成數，讓他十分疑惑這種「因政策限制導致貸款不足」的情況，是否屬於不可歸責於買賣雙方，能否據此向建商要求無條件解約。

PO文一出，引發不少網友熱議，有網友直言，若能輕易無條件解約，「就不會有人被斷頭」；也有網友指出，第2戶只能貸款5成，建商多會要求買方自行尋找銀行解決貸款問題。部分留言則強調，房市成交仍需合理心態，強調「沒有賣不掉的房子」。

▲第七波信用管制擴大且回溯，現階段實務經驗，因限貸而造成預售屋解約，主要透過買賣雙方協調處理（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市不動產建築開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷表示，第七波信用管制擴大且回溯，現階段多數購屋者在入手第2屋前，都已知房貸僅能申請5成，對於有「賣舊買新」需求的民眾，建議可評估是否等待政策調整時機。

至於在第七波信用管制前，已購買第2戶預售屋的買方，當時並沒有第2戶只剩貸款5成的管制，若現在因面臨貸款成數不足選擇解約，陸炤廷表示，因政策因素貸款不足，也不能歸責於建商，要求無條件解約。

陸炤廷說：「現階段實務經驗，因限貸而造成預售屋解約，主要透過買賣雙方協調處理，有的建商可提供無條件解約，有的建商則需透過協調決定違約金比例，目前並沒有統一的違約標準。」不過買方最多只能被扣除房地總價的15%作為違約金。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」