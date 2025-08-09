靠打工！她房貸繳到65歲「一看金額傻了」　網曝看法：肯定有賺到

▲原PO焦慮直呼，65歲還有100萬房貸要還。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「房貸繳不完...」一名女網友透露，目前房貸剩約245萬，算一算到65歲還有100萬要還，擔心屆時體力不好，加上未婚無子，怕在過世前還繳不完。文章引發熱議，不少人也扛鉅額房貸，「真的繳不了，賣掉就可以了」、「賣掉改租屋或以屋養老」、「考慮是否增貸些金額，來做固定配息的投資」。

一名女網友在Dcard表示，目前房貸還剩245萬左右，而眼見年齡就要奔向5字頭，體力也開始走下坡，讓她越想越焦慮。原PO坦言，2019年辭職後，就一直找不到喜歡且穩定的正職內勤，只能靠打工維持日常開銷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回到房貸的話題，原PO說，最近心血來潮算了一下，若持續繳到65歲，還會剩下約100萬元貸款，令她內心猛然一驚，「不知道65歲的體力如何」，雖然屆時可領國保與勞保月退，但不想閒在家，卻擔心視力、反應跟不上工作需求。

原PO強調，自己沒有結婚也沒有小孩，因此特別擔心萬一在掛掉前房貸仍沒繳完，後續該怎麼辦。這份孤獨感加上財務壓力，讓她開始對未來生活感到不安與恐懼，「已經開始焦慮了」。

底下網友熱議，「都要掛掉了又沒小孩，為何還要擔心房貸沒繳完」、「賣掉房子的錢去訂養老院呢」、「我也快50了，我還有400萬還沒繳完呢」、「賣掉改租屋或以屋養老，反正以後遺產不是親戚小孩就是充公，想那麼多幹嘛」、「我跟你年齡相仿，房貸是你的3倍多，可以考慮是否增貸些金額，來做固定配息的投資，說不定有機會能增加還款速度」、「我71年次沒婚沒生、房貸還有1000萬，不要想太多讓自己煩惱，真的繳不了，賣掉就可以了」、「繳不下去就賣掉，越早買的肯定有賺到，不要抱持著房子不能賣的心態，繳得起很好，繳不起也是不錯的投資」。

一名房仲也分享看法，「不論客人或者周遭親友， 我也遇過幾件類似情況，只能說提早做準備盡可能解決突發狀況，1.以房養老；2.如果願意變換環境、降低品質，可考慮大房換小房，扣除原房貸賣出去的金額換小間一點，看能不能減少貸款壓力，以免未來房貸壓力」。