53億投資案啟動！高雄前金區都更助攻「亞洲納斯達克」計畫

▲「亞洲資產中心」首案招商，高雄前金都更規劃出爐 。（圖／高雄市捷運工程局提供）

記者陳致平／綜合報導

為推動高雄軌道建設與城市再造，高雄市政府捷運工程局主辦的「前金區後金段44地號等8筆土地」公辦都市更新案，已於8月8日正式對外招商。此案規劃興建一棟地上30層、地下5層的住商大樓，預估總投資金額達53億元，開發後的收益將全數挹注高雄捷運建設經費，吸引各界投資人目光。

捷運局長吳嘉昌表示，本案基地座落於O4捷運前金站西南側，步行距離僅250公尺，土地面積達3,274平方公尺，使用分區為第四種商業區。透過都市更新方式，設計容積可達法定容積的1.5倍，預計總樓地板面積約42,522平方公尺（約12,885坪）。此開發案總銷售金額預計達79億元，市府將分回約25億元，此筆收入將成為高雄「四線齊發」捷運建設的重要財源。

▲捷運局表示，中正路過去一直是金融街的產業群聚效益，因此市府將中正路以南、民族與民權路以西、復興三路以北到亞灣區為範圍，劃定為全台「亞洲資產管理中心」首座「資產管理專區」。（圖／高雄市捷運工程局提供）

捷運局進一步說明，本案的獨特之處在於其位於行政院宣示的「亞洲資產管理中心」首座「高雄資產管理專區」範圍內，目標是將高雄打造成「亞洲納斯達克」。為配合此國家級金融政策，本案鼓勵低樓層規劃為商業用途，提供多元化金融服務，並以綠色金融科技為核心主題，透過產業群聚效應，創造創新合作與發展契機。

截至今年7月，金管會已核准23家銀行、投信投顧及保險業者進駐該專區，並開放多達32個跨境金融與資產管理相關項目，積極吸引資產管理產業、法律稅務專業機構與新創業者進駐。捷運局表示，本案的加入將有助於打造與全球市場接軌、更具吸引力的金融專區。