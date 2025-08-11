ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

年底迎28億自建案完工　信義：3大聯開案2027年動工

▲▼ 信義房屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲雖然房市交易量低迷，但信義房屋年底將有自建案完工入帳，可挹注營收。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義房屋（9940）今（11日）召開法說會，雖然房市交易量低迷，但年底將有自建案完工入帳，可挹注營收，此外今年一舉拿下3大捷運聯開案。該公司表示，美國關稅政策逐漸明朗，房市觀望氣氛也正在消散。

信義房屋（9940）Q2合併營收22.9億元，季增3.6%，惟獲利下滑主要來自於大陸「山水嘉庭」案提列未實現存貨跌價損失、台幣升值產生的未實現匯兌損失。

信義房屋表示，觀察上半年表現，信義房屋及其子公司如信義全球資產、大陸及日本信義皆呈現營業利益，特別是日本信義營收較去年同期成長逾1成。

至於信義房屋全台店頭，目前共456家店，與去年相比小幅縮編9家。自建案方面，板橋區「信義嘉品」已完銷，總銷約28.3億元，預計在2025年底完工入帳；新莊區「信義嘉學」總銷28.1億元也已完銷，預計在2028年底前完工入帳。

值得關注的是，信義開發今年拿下土城樹林線3個聯開案，分別為「LG17站出入口A」、「LG16站出入口A」、「LG16站出入口B」，總預計投入約61億元，預計在2027年啟動動工。

▲▼ 。（圖／翻攝自信義法說會）

▲信義房屋全台店頭數整理。（圖／翻攝自信義法說會）

另外東馬觀光旅遊事業方面，「馬林松酒店」正進行結構體施工工程（1~2樓），預計2027年下半年開幕營運，而環灘島目前正在著手土壤改造與造林計畫。

信義房屋財務長陳志桓表示：「美國對台關稅政策逐漸明朗，國內房市外在干擾因素降低，觀望氣氛也正在消散，剛性需求都在。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「台股重新站回2.4萬點，民眾的資產虧損修復，房市回歸基本面，另外雖然目前房貸仍偏向緊縮，但央行要求銀行自主管理將在年底屆滿，可持續觀察後續央行態度與房貸資金水位。」

曾敬德表示：「預售市場呈個案表現，北部建商降價狀況並不明顯，只不過之前想賣更高的個案，會回歸到市場上比較賣得動的行情。」

