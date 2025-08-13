繼恆大後最大！華南城遭香港高院清盤　債務黑洞曝光

▲深圳地產商「華南城」。（圖／翻攝自第一財經）



記者董美琪／綜合報導

根據多家港媒消息，香港高等法院於11日對中國房地產開發商「華南城」頒布清盤令。從資產規模來看，這起事件是繼中國恆大之後，規模最大的中國房企破產清算案。華南城財報顯示，截至2024年底，公司總負債達港幣609億元（約合新台幣2319億元）。

外電統計指出，自2021年中國房地產危機爆發以來，已有至少6家中國地產公司在香港遭法院下達清盤令，華南城是最新的一例。華南城主營綜合物流與交易中心的開發及營運，核心項目為深圳華南城物流與展覽交易中心。

2022年，深圳市特區建設發展集團入股成為公司單一最大股東。這家市屬綜合投融資平台是深圳市委市政府為推進特區一體化和投融資體制改革而成立的企業。

《香港經濟日報》與《明報》報導，今年1月27日，花旗國際有限公司向法院提出針對華南城的清盤申請。雖然公司經過數月與債權人協商，但最終仍未獲得足夠支持以推動重組方案。今年5月開庭時，部分債權人要求，華南城最大股東──深圳市政府全資擁有的特區建設發展集團──應在債務談判中扮演更積極角色，並希望直接與兼任華南城聯席董事長的特區建發董事長李文雄會面。

獨立核數師報告指出，截至2024年底，華南城的流動負債比流動資產多出28.48億元，即期計息債務（含優先票據及銀行與其他貸款）高達182.41億元，而帳上現金及等價物僅剩4100萬元。此外，公司累計違約借款達157.42億元，未能如期償付本金與利息。

該公司在香港上市，11日上午開盤後不久即停牌，停牌前股價下跌2%，報0.107 元，成交額僅24萬元，市值約為12.24 億元。