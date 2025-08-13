近捷運G28！桃園「富台安居」動土　預計2028年完工



▲「富台安居」動土儀式 。（圖／國家住都中心提供）



記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心於11日在桃園市中壢區舉行了「富台安居」社會住宅動土典禮。這項工程預計於2028年完工，將提供310戶居住單元，是中央在桃園市推動的第12座，也是中壢區的第5座社會住宅，總工程經費18億1,390萬元，由中央全額出資興建。

國家住都中心指出，「富台安居」位於桃園市中壢區中山東路三段與龍福路交叉口，對街即為永福羅漢松公園，步行6分鐘範圍內有不少文教及休憩設施，像是南亞公園、台貿公園、龍福親子館、南亞技術學院、市立圖書館龍岡分館、富台國小等。交通方面，此地距離中壢火車站僅約10分鐘車程，未來捷運綠線中壢延伸段通車後，步行5分鐘即可抵達G28站，交通便利性再升級。



▲「富台安居」預計2028年完工 。（圖／國家住都中心提供）



「富台安居」規劃將興建2棟地上13層、地下3層建築物，外觀設計延續基地周圍環境色系，以低彩度為主，希望打造具生態綠意的開放空間。該社宅預計於2028年竣工，將會提供310戶居住單位，並規劃設置5間店鋪及1處市民活動中心。

國家住都中心指出，目前中央在桃園市已完工、興建中及已決標的社會住宅共有22處，總計6,543戶，其中中壢區占6處，共2,392戶。近年來，中壢區吸引大量人口遷入，已成為全國人口第三多的行政區。社會住宅的興建不僅能滿足在地小家庭的成家需求，也能照顧求學及就業人口的居住需求，進一步健全地區的租屋環境。



▲住都中心在11日「富台安居」進行動土儀式 。（圖／國家住都中心提供）